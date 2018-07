«No conocemos a nadie que haya terminado bien el tratamiento en iDental» Un grupo de afectados almerienses de iDental en la puerta de la clínica de calle Granada, cerrada desde hace más de un mes. Almerienses afectados por el cierre de estas clínicas dentales esperan los resultados de sus pruebas de VIH mientras buscan soluciones tras vivir una «estafa» ALICIA AMATE ALMERÍA. Domingo, 29 julio 2018, 02:50

Acudieron a la clínica iDental porque les ofrecía la posibilidad de financiar con supuestas ayudas sociales los carísimos tratamientos dentales que necesitaban. «Me dijeron que mi tratamiento costaba 20.000 euros pero que se quedaría en 5.000 gracias a una ayuda social», explica María del Mar Gómez, una joven almeriense que tras su primer embarazo comenzó a perder dientes. Ahora solo tiene cinco piezas dentales en la parte superior de la boca y una deuda de 3.000 euros con una financiera que intenta dejar de pagar.

«La ley dice que tenemos derecho a no seguir pagando por un tratamiento que no se está haciendo», señala Elvira Fajardo, portavoz de la Asociación Consumidores Perjudicados de iDental (Acopi) en Almería y la principal promotora de la organización de quienes se consideran víctimas de una estafa. «Somos unos cien en la asociación pero hay miles de afectados», reconoce. De hecho, asume Fajardo que hay personas que aún no saben qué está pasando con sus tratamientos dentales. «Recibí la llamada de una pareja de personas mayores de Oria que vinieron a la clínica y se la encontraron cerrada. Fueron a denunciar y les dieron mi contacto. Debe haber más almerienses como ellos», afirma. Es más, en apenas diez minutos en la puerta de la clínica de calle Granada cerrada desde junio, al menos cinco personas manifestaron haber sido «timadas» por iDental. Todos ellos se fueron con los datos de la asociación. «No conocemos a nadie que haya terminado bien el tratamiento con iDental», aseguró Modesto Peña, otro de los miembros de la organización almeriense. Otra cosa que tienen en común en este grupo de desconocidos es que están a la espera de los resultados de las pruebas del VIH.

Esta semana ha sido crucial para ellos. La Audiencia Nacional ha asumido la investigación sobre lo ocurrido con estas clínicas y el Consejo General de Dentistas se ha personado como acusación. Se habla de delitos de fraude, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública. «Somos como los de Forum Filatélico», lamenta José Luis Bretones, un vecino de El Ejido que lleva dos años con una dentadura provisional. También esta semana la Junta de Andalucía ha mantenido encuentros con afectados de toda la región, en persona en cada provincia y mediante videoconferencia.

La asociación de afectados organiza mañana una asamblea abierta para dar a conocer las novedades

Mañana, a las 18 horas, Acopi ha organizado un encuentro en la sede de la Asociación de Vecinos 'Jairán' (calle Abrucena) para explicar las novedades y atender a posibles nuevos denunciantes.