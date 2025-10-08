Confirman condenas por secuestrar a un hombre en Almería tras perder 29.000 euros en una operación de narcotráfico El TSJA subraya que las declaraciones coincidentes del joven y de un testigo presencial fueron «contundentes» y descartan que existiera consentimiento, dando plena validez a la valoración efectuada por la Audiencia.

E. P. Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:05

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado las penas de tres a cuatro años de prisión a tres hombres por participar en el secuestro de otro, al que retuvieron durante varias horas tras trasladarlo en coche fuera de la capital almeriense en 2020, después de haber perdido unos 29.000 euros en una operación de narcotráfico.

La sentencia rechaza los recursos de apelación presentados por las defensas, que alegaban vulneración de derechos fundamentales y error en la valoración de la prueba, y ratifica íntegramente el fallo emitido por la Sección Tercera de la Audiencia de Almería.

El alto tribunal andaluz considera acreditado que los acusados participaron en la retención del joven «como medio de coacción y la liberación como moneda de cambio», con la finalidad de presionarle para que recuperara el dinero perdido.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 20,45 horas del 23 de septiembre de 2020 cuando la víctima fue citada en la explanada del Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Tras una «conversación tensa», los tres hombres lo introdujeron «a la fuerza» en el coche, donde le advirtieron de forma «intimidatoria» que «hasta que no apareciera el dinero sustraído, no lo dejarían libre».

La víctima permaneció retenida durante la noche y parte del día siguiente, hasta que, por consejo de un familiar de uno de los acusados, decidieron liberarlo. La Policía Nacional interceptó el vehículo sobre las 14,15 horas del 24 de septiembre en el término municipal de Viator, cuando regresaban hacia Almería junto a la víctima.

Para dictar sentencia, el tribunal valoró tanto la declaración del afectado como la de otra persona que lo acompañaba en el momento de los hechos, quien denunció el secuestro tras ver cómo los tres hombres metían «en contra de su voluntad» a su compañero, al que responsabilizaban de la pérdida del dinero. Este testigo afirmó haberles escuchado decir «tienes que venir con nosotros, sí o sí», mientras lo sujetaban para introducirlo en el coche.

La víctima, a la que el tribunal otorgó «absoluta credibilidad» por mantener una versión coherente, declaró que entró en el coche «obligado» y que «no se revolvió porque lo podían matar, que iba 'cagao'», ya que, según le habían repetido, «no lo dejarían ir sino les entregaba los 29.000 euros» que consideraban perdidos por su culpa. Aseguró además que no intentó escapar «por miedo a su vida y a la de su familia».

El TSJA subraya que las declaraciones coincidentes del joven y de un testigo presencial fueron «contundentes» y descartan que existiera consentimiento, dando plena validez a la valoración efectuada por la Audiencia.

El alto tribunal andaluz considera además que la retención perseguía «obligar a la víctima a disponer lo necesario para que otras personas entregaran o garantizaran la entrega del dinero». Añade que los autores «utilizaron el secuestro como medio de presión», sin acudir a vías legales para resolver la disputa derivada de una actividad ilícita.

La resolución del TSJA confirma así las penas de cuatro años de prisión para dos de los acusados y de tres años para el tercero, y mantiene la absolución de un cuarto procesado al no haberse probado su participación.

