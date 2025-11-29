Confirmado: la OCAL acompañará a David Bisbal en su gira de esta Navidad

Si hay un artista profundamente comprometido con su tierra y siempre dispuesto a impulsar la imagen de la provincia y a colaborar con iniciativas y ... creadores almerienses, ese es David Bisbal. En cada oportunidad que se le presenta, reivindica las grandezas del lugar donde nació y no deja de anunciar nuevas colaboraciones, gestos solidarios o proyectos en los que pone su popularidad y éxito al servicio de dar voz y visibilidad a personas, colectivos e iniciativas de esta tierra.

Y ahora el cantante ha hecho oficial una nueva noticia en este sentido. En una de las entrevistas más esperadas de estas semanas, durante su visita al programa 'El Hormiguero', uno de los más vistos de toda la televisión nacional, el cantante almeriense ha confirmado algo que ha llenado de alegría a muchos almerienses. La Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) le acompañará en su nueva gira navideña, donde interpreta sus grandes éxitos con un sonido clásico gracias a los arreglos y la presencia de instrumentos de metal y orquesta.

«La OCAL viene conmigo»

En el propio programa, Bisbal ha explicado con entusiasmo el momento profesional que atraviesa y la esencia de esta nueva etapa musical: «El otro día salí de Sevilla y dije, por favor, que llegue Bilbao (su próximo concierto). Ahora es cuando lo estoy disfrutando. Termino un concierto y ya pienso en el próximo que tengo. Sí, porque he vuelto a poner instrumentos de metal, está la orquesta, por cierto, la OCAL de Almería, que viene conmigo por toda la geografía del país«.

«Estoy disfrutando con mis músicos, con mis técnicos, con la gente, porque no solamente están las canciones del disco, sino que además hemos reversionado con ese sonido clásico todas las canciones de toda la vida, como 'Ave María', 'Dígale', 'Lloraré las penas', 'Mi princesa', es una magia, de verdad, te lo digo en serio, estoy disfrutando», le dijo al presentador, Pablo Motos, y a sus conocidas hormigas, Trancas y Barrancas.

La OCAL también lo confirma y agradece

La confirmación por parte de la OCAL tampoco se ha hecho esperar. La formación almeriense ha celebrado públicamente este nuevo proyecto conjunto, en el que recorrerán España acompañando al artista durante la gira 'Todo es Posible en Navidad'.

En palabras de la propia orquesta: «Confirmado, acompañaremos a David Bisbal en la gira 'Todo es Posible en Navidad' por todo el territorio Nacional. El miércoles pasado, David Bisbal estuvo explicando los detalles de su nuevo álbum 'Todo es posible en Navidad' en 'El Hormiguero', aprovechando también para confirmar que lo acompañaremos durante la gira en territorio nacional para dar ese toque clásico que tanto nos gusta.»

A continuación, la orquesta almeriense añade: «Totalmente agradecidos e ilusionados con este proyecto.»

No es la primera vez que Bisbal y la OCAL colaboran y este año se da un paso más en ese trabajo conjunto, en el que, además de hacer las delicias de su público en conciertos por diferentes puntos de la geografía nacional, muestran cómo la unión entre artistas de primera fila hace posible alcanzar nuevos territorios musicales y, a su vez, refuerza la presencia cultural de Almería en una de las giras más esperadas de la temporada. Con este proyecto, David Bisbal y la OCAL 'hacen magia' para el deleite del público español, porque, como dice la gira, 'Todo es posible en Navidad'.