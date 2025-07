¡Confirmado! Fatboy Slim prepara una sesión especial para Dreambeach 2025

E. Gabriel Llanderas Almería Martes, 1 de julio 2025, 13:14 Comenta Compartir

La próxima edición de Dreambeach, uno de los festivales de música electrónica más importantes de España, promete ser épica con la confirmación de una de las leyendas vivas de la música electrónica: Fatboy Slim. Norman Quentin Cook, más conocido por este emblemático alias, traerá su enérgico y revolucionario estilo big beat para ofrecer una sesión inolvidable que hará vibrar a miles de asistentes.

Fatboy Slim: el pionero del big beat

Fatboy Slim no es solo un nombre en la electrónica, sino todo un referente mundial. Su carrera comenzó como bajista en la banda The Housemartins, con la que logró un número uno en el Reino Unido con el tema Caravan of Love. Más tarde, tras pasar por proyectos como Beats International y Freak Power, adoptó en 1996 el nombre artístico que cambiaría la escena musical: Fatboy Slim.

Su álbum debut, Better Living Through Chemistry (1996), ya adelantaba su talento, pero fue en 1998 cuando alcanzó la cima con You've Come a Long Way, Baby. Este disco incluyó éxitos que todavía resuenan en festivales y clubes de todo el mundo, como Praise You y The Rockafeller Skank. A lo largo de los años, Fatboy Slim ha sabido reinventarse, explorando nuevos sonidos en álbumes posteriores como Halfway Between the Gutter and the Stars (2000) y Palookaville (2004), además de colaborar con grandes nombres como Blur y David Byrne.

En 2025, Fatboy Slim celebró sus 40 años de carrera con la publicación de It Ain't Over 'til the Fatboy Sings, un libro visual que recorre su extensa trayectoria musical y su impacto global.

Una sesión para recordar

Los seguidores de Dreambeach están de enhorabuena, porque Fatboy Slim llega al festival dispuesto a ofrecer un directo cargado de energía y nostalgia, repasando sus mayores éxitos y nuevas propuestas. Temas como Praise You, Right Here, Right Now o The Rockafeller Skank serán la banda sonora de una noche destinada a convertirse en leyenda.

Para quienes quieran ir calentando motores, se recomienda sumergirse en su universo musical con playlists que recogen sus grandes hits y descubren el sonido que revolucionó la música electrónica a finales de los 90 y principios de los 2000.

Dreambeach 2025: un festival que no deja de crecer

Con la confirmación de artistas como Fatboy Slim, Dreambeach 2025 se posiciona como una cita imprescindible para los amantes de la electrónica en España y Europa. La mezcla de talento histórico y propuestas emergentes garantiza una experiencia musical única y diversa, en la que la música, la energía y la emoción estarán aseguradas.

Si quieres vivir la magia del big beat y rendir homenaje a una leyenda, no puedes perderte la sesión de Fatboy Slim en Dreambeach 2025. ¡Prepárate para bailar toda la noche!