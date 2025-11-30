Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

De conferencias a entregas de premios o comidas, la APA aprueba el uso del Varadero para eventos

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria ha dado luz verde a la ordenanza que regula las condiciones para su cesión temporal para celebraciones de distinta índole

Europa Press

Almería

Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:25

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha aprobado la ordenanza que regula la cesión de uso del edificio Varadero con ... el fin de permitir su utilización para actos institucionales, culturales, sociales y comerciales de distinta naturaleza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

