Los conductores almerienses se preparan para este cambio obligado por la DGT en 2026

A partir del 1 de enero de 2026, todos los vehículos que circulen por Almería, al igual que los del resto de España, deberán llevar ... en el maletero un nuevo dispositivo obligatorio. Será la baliza V-16 conectada, un pequeño aparato luminoso, que sustituirá por completo a los triángulos de emergencia. El objetivo al incorporar esta novedad no es otro que mejorar la seguridad en carretera, evitando una de las acciones más arriesgadas que se cometen en carretera, que los conductores tengan que bajarse del coche en situaciones de avería o accidente. Y quien no lo lleve a partir de esa fecha podrá ser sancionado.

La obligación de incorporar este dispositivo ha impulsado una auténtica guerra de ofertas, con multitud de marcas compitiendo para captar a los miles de conductores en Almería y millones en toda España que aún no han comprado la suya. Hasta el 11 de noviembre, la DGT ha certificado 239 modelos, distribuidos entre 184 marcas comerciales, aunque la realidad es que la fabricación está mucho más concentrada de lo que parece.

Tres fabricantes concentran la mayoría del mercado

Aunque las estanterías y las tiendas online parecen llenas de opciones, detrás de esa enorme variedad se esconden muy pocos productores reales. De las 29 empresas que fabrican balizas V-16, tres concentran más del 60% de los modelos comercializados.

A medida que se acerca 2026, las solicitudes de certificación se han disparado. Hay mucha variedad, pero en realidad basta con fijarse en dos requisitos clave, que son la alta luminosidad visible a 1 kilómetro, incluso en malas condiciones, y la conectividad obligatoria, gracias a un chip GPS más tarjeta SIM integrada y no extraíble.

Ese sistema permite que la baliza envíe cada 100 segundos la ubicación del vehículo averiado a la plataforma DGT 3.0, creando lo que llaman 'visibilidad virtual'. Es decir, aunque un coche no pueda verse bien en la carretera, los demás conductores y los Centros de Gestión de Tráfico sí sabrán que está ahí.

Un cambio que afectará a todos los conductores

Con el final de los triángulos ya a la vuelta de la esquina, la baliza V-16 se convertirá en el nuevo estándar de seguridad en carretera. Más sencilla de usar, visible desde más lejos y, sobre todo, conectada, pretende reducir riesgos en esa maniobra tan peligrosa para cualquier conductor, es decir, bajarse del coche en mitad de una incidencia.

Los almerienses que aún no hayan elegido la suya disponen de poco más de un año para hacerlo. En cualquier caso, lo imprescindible es comprobar que esté certificada por la DGT y que incluya la conectividad obligatoria. Lo demás, ya es cuestión de precio, tamaño o diseño.