Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los conductores almerienses todavía disponen de tiempo para adaptarse a este cambio.

Los conductores almerienses se preparan para este cambio obligado por la DGT en 2026

Es una novedad que busca evitar una de las acciones más arriesgadas en circulación y aumentar la seguridad tanto de los que viajan en un vehículo como de los que pasan a su lado

E. Gabriel Llanderas

Almería

Domingo, 23 de noviembre 2025, 22:50

Comenta

A partir del 1 de enero de 2026, todos los vehículos que circulen por Almería, al igual que los del resto de España, deberán llevar ... en el maletero un nuevo dispositivo obligatorio. Será la baliza V-16 conectada, un pequeño aparato luminoso, que sustituirá por completo a los triángulos de emergencia. El objetivo al incorporar esta novedad no es otro que mejorar la seguridad en carretera, evitando una de las acciones más arriesgadas que se cometen en carretera, que los conductores tengan que bajarse del coche en situaciones de avería o accidente. Y quien no lo lleve a partir de esa fecha podrá ser sancionado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fuente Victoria estrena escudo y bandera en su Casa Consistorial
  2. 2 Últimos días para inscribirse para la Jura de Bandera en El Parador
  3. 3 Los contratos de la Diputación de Almería, cuatro años en el centro de la investigación
  4. 4 Cementerios, parques y reparaciones en los pueblos, las obras investigadas
  5. 5 Indemnizan a un hombre que fue absuelto en juicio después de pasar 224 días en prisión preventiva
  6. 6 Empresarios de la piedra natural reclaman «diálogo social» y respuestas a la «presión regulatoria» en las pymes
  7. 7 El pueblo almeriense ejemplo de biodiversidad: 2.354 especies de plantas y más de 18.000 de invertebrados
  8. 8 Amat recibe a la artista Aroa Salaño, participante en La Voz Kids
  9. 9 La III Jornada para la Prevención del Suicidio aborda la Salud Mental en los Mayores
  10. 10 Cementerios, parques y reparaciones en los pueblos, las obras investigadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los conductores almerienses se preparan para este cambio obligado por la DGT en 2026

Los conductores almerienses se preparan para este cambio obligado por la DGT en 2026