Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Condenas de hasta 3 años de cárcel para 19 'transfers' clandestinos de migrantes llegados en patera

Las averiguaciones revelaron al menos una treintena de traslados partían desde las costas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar previo cobro de hasta 300 euros

E. P.

Almería

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:54

Comenta

La Audiencia Provincial de Almería ha impuesto penas de entre tres años y tres meses de prisión a los 19 acusados de organizar y llevar ... a cabo el transporte clandestino por carretera hasta Murcia, Alicante, Tarragona y Barcelona de inmigrantes, principalmente de origen argelino, que llegaban de forma irregular en patera hasta las costas de Almería y Cádiz entre mayo y octubre de 2019.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  2. 2 Un detenido al desmantelar un invernadero de marihuana con 5.600 plantas en Balanegra
  3. 3 Detenido por apuñalar a su compañero de piso en Vera
  4. 4 Roquetas celebra jornadas de participación ciudadana para abordar el POU
  5. 5 Horarios de los comercios y grandes superficies el festivo 1 de noviembre
  6. 6 Comienzan las clases de refuerzo escolar para la comunidad gitana de Vícar
  7. 7 «Hasta un 60% de los pacientes de psoriasis sufren ansiedad o depresión»
  8. 8 Moreno Bonilla pide a los andaluces reivindicar el sector agroalimentario
  9. 9 La Junta impulsa una jornada informativa sobre la Red de Municipios Mineros en Macael
  10. 10 La Mojonera logra el compromiso de la Junta para avanzar en la futura ampliación del centro de salud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Condenas de hasta 3 años de cárcel para 19 'transfers' clandestinos de migrantes llegados en patera

Condenas de hasta 3 años de cárcel para 19 &#039;transfers&#039; clandestinos de migrantes llegados en patera