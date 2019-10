Condenan al profesor acusado de abusar de de una alumna IDEAL El profesor británico que se enfrenta desde hoy a 12 años de prisión por acudir a Alemania para buscarla pese a no poder salir de España EFE ALMERÍA Martes, 1 octubre 2019, 11:25

El Juzgado de lo Penal número 4 de Almería ha condenado a C.T., el profesor británico que se enfrenta desde hoy a 12 años de prisión por abusar de una exalumna cuando tenía 14 años, por acudir a Alemania para buscarla pese a no poder salir de España y tener prohibido aproximarse a ella.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, señala que el acusado ingresó en prisión provisional en noviembre de 2016 tras ser detenido, así como que un mes más tarde, la víctima se trasladó con su madre a vivir a Alemania.

Una vez allí, la víctima contactó con la madre de C.T. para solicitarle la dirección del centro penitenciario en el que se encontraba interno su hijo.

Asimismo, indica que el 23 de febrero de 2017, la que había sido su alumna, remitió una carta a C.T. en la que le decía: «No hay ni un solo día en el que no me arrepienta de lo que he hecho», en referencia a la modificación de su declaración inicial en la causa seguida por abusos a la chica, para afirmar que sí había mantenido relaciones sexuales con él.

El 22 de diciembre de ese año se acordó la puesta en libertad de C.T., con la prohibición de comunicarse o aproximarse a menos de 500 metros de su exalumna, así como de salir del territorio nacional.

Sin embargo, al salir de prisión el acusado modificó su estado de Instagram colgando fotos con sus hijos con preguntas dirigidas a la víctima en las que le planteaba si no sentía «pena» por lo que estaba pasando. Publicó además otras imágenes en las que ambos salían juntos con comentarios relativos a su relación.

La juez sostiene que ante la «preocupación» que le ocasionaba las consecuencias negativas que su declaración pudiera tener para C.T. y sus hijos, el 13 de febrero de 2018 escribió una carta que entregó al abogado del acusado en la que decía que había sido «presionada por sus padres» al prestar testimonio en el juzgado.

Dos días después, la chica contactó a través de WhatsApp con C.T., haciendo esto de forma reiterada hasta el 25 de junio de 2018, siendo atendida por el acusado a pesar de saber que no podía hacerlo por orden judicial.

Así, quedaron en verse el 20 de mayo en Alicante, denunciando la madre de la adolescente su desaparición cuatro días más tarde, por lo que C.T. fue detenido nuevamente el 25 de junio.

Nuevamente, la víctima contactó con la madre de de C.T. para trasladarle su preocupación por la situación de su hijo y que que estaba a punto de llegar a un acuerdo con sus padres para que pudiese eludir su ingreso en prisión.

Así hasta el 26 de junio, cuando la chica de jó de contactar con C.T. y su madre.

Cuando C.T. supo que la víctima había declarado que había sido amenazada por él para escribir las cartas de febrero en las que decía que había declarado presionada por sus padres, intentó hablar con ella a través de Instagram. De esta forma, envió a la adolescente un mensaje que no fue respondido por ésta y creó cuentas en las que colgaba fotos para llamar su atención.

Al no obtener respuesta, y a pesar de saber que no podía salir del país y de la «evidente oposición» de la víctima a mantener contacto con él, el 16 de octubre de 2018 se desplazó a Alemania, sorprendiendo a la chica en una estación de tranvía, ocasionándole un «gran desasosiego».

«Tras el inicial estupor», la menor lo ayudó a buscar alojamiento para conocer su paradero y alertó a su madre para que avisase a las autoridades y pudiese ser detenido.

Por estos hechos, C.T. ha sido condenado a un año de prisión por un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar, así como a 60 días en trabajos en beneficio de la comunidad por un delito de coacciones leves en el ámbito familiar, por el que también se le prohíbe comunicarse o aproximarse a menos de 300 metros de la víctima durante dos años.

No obstante, C.T. ha sido absuelto de un delito de obstrucción a la justicia.

La vista oral contra C.T. por los presuntos abusos sexuales cometidos a la víctima arranca este martes y continuará mañana ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería.

Según el escrito de acusación provisional del fiscal, al que ha tenido acceso Efe, el docente se sirvió de su condición de profesor y de la «confianza y cercanía con los alumnos» para iniciar con la menor «una relación fingidamente amistosa, pero con un claro ánimo libidinoso».