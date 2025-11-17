Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Condenan a un hombre en Almería por maltrato y lesiones a su pareja y lo absuelven de agredirla sexualmente

El tribunal considera probado que el acusado sometió a su esposa a insultos, humillaciones y agresiones desde 2017

Europa Press

Almería

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:48

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a tres años de prisión a un hombre natural de Perú por un delito de maltrato habitual y ... otro de lesiones en el ámbito de la violencia de género cometidos contra su esposa, con quien mantuvo una relación entre 2017 y 2020, periodo en el que ambos llegaron a convivir en un domicilio de la provincia de Almería. El tribunal, sin embargo, lo absuelve del delito de agresión sexual al no poder darse por probada la penetración denunciada por la víctima.

