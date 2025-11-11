Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Condenados por cargar e intentar desembarcar en el puerto de Almería más de 2.000 kilos de hachís

El TSJA ratifica el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Almería al considerar que el 'fardero' era un eslabón más de la «larga cadena que existe en la distribución de la droga»

E. P.

Almería

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:37

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al patrón de un barco por cargar en el mar al menos unos 70 fardos ... con más de 2.045 kilos de hachís para llevarlos hasta el puerto pesquero de Almería, donde estaba prevista su descarga y transporte por carretera con la ayuda de un colaborador, que también ha sido condenado.

