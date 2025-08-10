El 84% de los condenados en Almería son hombres y uno de cada tres, de origen extranjero La población extranejera en la provincia representa un 21%, volumen que se mantiene desde hace una década

Un hombre de origen extranjero ha sido condenado a cuatro meses por agredir a dos agentes de la Guardia Civil en un asentamiento de chabolas de Almería. Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana y el juzgado ya ha emitido sentencia. Un fallo que, para la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) resulta insuficiente y teme que la situación de insolvencia impida que cumpla con la parte económica de la pena. En todo caso, esta sentencia viene a sumarse a las que tienen a personas foráneas como acusados en la provincia, que rondan el tercio del total.

Los datos más recientes al respecto que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE) datan de 2023. En ese año, el 37,8% de las personas condenadas en Almería eran de origen no español. Una década atrás, este dato se fijaba en el 34,4%. En ambas estadísticas anuales también se mantiene que más de ocho de cada diez condenados (84%) son varones. La criminalidad entre las mujeres es menor, aunque se ha experimentado un ascenso en los últimos lustros hasta superar el 25% de las personas con sentencias condenatorias.

La población extranjera en Almería, indica el INE, supera el 21%, siendo la de origen marroquí la más representativa. En 2010, esta proporción era la misma, uno de cada cinco residentes en la provincia era de procedencia extranjera. Se desprende de los datos oficiales que la proporción de extranjeros condenados es mayor que la de nacionales. Aproximadamente un 10%. Aún así, el grueso de los residentes de origen foráneo jamás ha tenido problemas con la justicia, al igual que la población autóctona.

En datos absolutos, en 2023 se contabilizaron 5.100 condenados en la provincia de Almería, que cuenta más de 760.000 habitantes. En el caso de los procedentes de otros países, fueron menos de 2.000 los sentenciados con condena, entre una población superior a 162.000.

