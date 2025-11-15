Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Condenado tras abandonar a su pareja después de dejarla inconsciente de una patada en el abdomen

El acusado provocó una perforación traumática en el intestino delgado en la víctima, quien necesitó una intervención quirúrgica de urgencia

E. P.

Almería

Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:30

La Audiencia de Almería ha condenado a tres años y medio de prisión a un hombre que dejó abandonada a su pareja en un descampado ... tras propinarle una fuerte patada en el abdomen por la que quedó inconsciente y, más tarde, precisó una operación de urgencia debido a una perforación del intestino.

