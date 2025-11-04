Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Condenado a cuatro años y tres meses de cárcel por agredir sexualmente a un conocido en su vivienda de Almería

El tribunal atribuye un alto grado de «verosimilitud» y «contundencia» al testimonio de la víctima

Almería

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:24

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una pena de cuatro años y tres meses de prisión para un hombre que agredió ... sexualmente a otro, al que conocía de vista de pedir limosna, al que invitó a tomar una cerveza en su casa-cueva de Almería donde le forzó a mantener relaciones.

