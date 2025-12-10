Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Audiencia de Almería Ideal

Condenado a cuatro años y medio de cárcel por estafar más de 350.000 euros con una tarjeta bancaria

La sentencia declara también la responsabilidad civil subsidiaria de la entidad bancaria al entender que el banco «no desplegó las medidas de control necesarias»

E. P.

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 13:38

Comenta

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a cuatro años y seis meses de prisión a un hombre por un delito de uso fraudulento de ... medios de pago, al utilizar una tarjeta de débito para disponer de 352.207 euros de la cuenta de un particular a través de extracciones casi diarias y compras efectuadas durante cinco meses sin conocimiento del titular.

