Condenado a un año de cárcel por tocar las nalgas a una mujer en la puerta de un pub en Almería Zona en la que se produjeron los hechos. / GOOGLE La víctima se volvió, le recriminó por lo que había hecho y le advirtió de que lo denunciaría si insistía EFE ALMERÍA Lunes, 8 octubre 2018, 09:22

El Juzgado de lo Penal número 5 de Almería ha condenado a un año de prisión a un hombre de origen magrebí por tocarle las nalgas a una mujer cuando accedía al interior de un pub de la capital almeriense.

La sentencia señala que sobre las 04:00 horas del pasado 9 de septiembre, el acusado Y.E.G. se hallaba en la puerta de un pub ubicado en la plaza Masnou de Almería junto a otros chicos.

Según indica el juez, fue entonces cuando el procesado «toqueteó las nalgas« a una mujer que se disponía a acceder al interior del local con unas amigas, »guiado por un propósito libidinoso«.

La víctima se volvió, le recriminó por lo que había hecho, advirtiéndole que lo denunciaría si insistía, cosa que hizo más tarde ese mismo día en la Comisaría de Almería de la Policía Nacional, donde dio cuenta de lo ocurrido.

«Se percibió en su testimonio la situación angustiosa sufrida por la misma. Su relato de los hechos se percibió creíble por su persistencia y coherencia, habiendo presentado la denuncia poco después de producirse los hechos y no presentando ningún motivo espurio, pues ni siquiera conocía al acusado«, subraya el juez sobre la declaración de la denunciante.

Sin embargo, el juez sostiene que la declaración del acusado «realizada en el ejercicio del derecho fundamental que tiene a no confesarse culpable, no convenció en modo alguno, pues (...) se limitó a negar los hechos, dando una versión exculpatoria no creíble«.

Por estos hechos, Y.E.G. ha sido condenado por un delito de abuso sexual a un año de prisión y al abono de 300 euros de indemnización a la denunciante.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Almería.