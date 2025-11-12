Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Condenado a 20 años de prisión el asesino de la dueña del pub de Dalías que se saltó el alejamiento

Le imponen además una pena de libertad vigilada durante ocho años en la que se incluye la prohibición de entrar en el municipio de Dalías

E. P.

Almería

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:33

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a 20 años de prisión a Trinidad G.S., el hombre que asesinó a la dueña del pub ' ... La Casita' de Dalías tras asestarle una puñalada en el pecho después de increparla a su paso por la Plaza del Olmo de la localidad en la tarde del 25 de julio de 2023 y saltarse la orden de alejamiento que tenía con respecto a ella por incidentes previos.

