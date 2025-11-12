Condenado a 20 años de prisión el asesino de la dueña del pub de Dalías que se saltó el alejamiento

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a 20 años de prisión a Trinidad G.S., el hombre que asesinó a la dueña del pub ' ... La Casita' de Dalías tras asestarle una puñalada en el pecho después de increparla a su paso por la Plaza del Olmo de la localidad en la tarde del 25 de julio de 2023 y saltarse la orden de alejamiento que tenía con respecto a ella por incidentes previos.

El magistrado Luis Columna condena al acusado, en virtud del veredicto unánime emitido por un jurado popular, como autor de los delitos de asesinato consumado y de quebrantamiento de condenada con la agravante de reincidencia, ya que no era la primera vez que rompía la medida de alejamiento. Por este último delito le impone 24 meses de multa a razón de seis euros al día, según recoge la sentencia consultada por Europa Press.

El fallo, que también le obliga a asumir una parte de las costas, impone al condenado además una pena de libertad vigilada durante ocho años en la que se incluye la prohibición de entrar en el municipio de Dalías así como el pago en indemnizaciones a los familiares de la víctima, representados por los letrados Francisco López Gutiérrez y David Bonilla, por un importe global de 485.000 euros más intereses legales.

Basándose en la decisión del jurado, el magistrado apunta la acción «sorpresiva» y «sin posibilidad de defensa» que el acusado realizó contra Mari Ángeles R.G. en la tarde de los hechos, sobre las 17,30 horas, cuando al verla pasar con su coche mientras él estaba sentado en la plaza la increpó, lo que hizo que ella bajara del vehículo y se iniciara una discusión entre ambos.

La disputa acabó con la puñalada mortal que Trinidad le asestó con el mismo cuchillo de cocina 18 centímetros que una hora antes había llevado a afilar y que portaba oculto en la parte trasera del pantalón desde que llegó a la plaza, donde se sentó hasta que apareció la víctima.

En sus fundamentos, la sentencia admite que un momento de la discusión, previa al apuñalamiento, la víctima empleó un espray defensivo contra el acusado, si bien su defensa ante el ataque que vendría después era «imposible» ante la acción «impensable e inesperada» del acusado.

«En ningún momento pudo defenderse la víctima del ataque fulgurante, sorpresivo e inesperado de Trinidad, pues no le constaba ni siquiera que portara un cuchillo, el cual muestra exclusivamente cuando realiza el rápido ataque y le clava el puñal en el pecho», expone la magistrado para calificar el ataque como alevoso.

En esta línea, atiende le petición de 20 años de prisión solicitada por la Fiscalía de Almería --el máximo del a mitad inferior prevista para esta pena-- al considerarla «correcta y proporcional» por cómo se desarrollaron los hechos, dado que el acusado «demostró cierta maldad y odio respecto a la fallecida» a la hora de asegurarse su muerte.

«La intensidad con la que se hizo el ataque así como el mover el cuchillo una vez introducido en el cuerpo de la víctima, hacen totalmente inviable la imposición de la pena mínima de 15 años de prisión», determina el magistrado.

El jurado dio por demostrado con base en las pruebas y testimonios recabados durante el juicio que el acusado «quiso asegurarse del fallecimiento» de la víctima tras apuñalarla tras sacar de una bolsa de la parte trasera de su pantalón el cuchillo con la que le atacó al grito de «que te mato, que te mato». La víctima murió prácticamente en el acto a escasos metros del lugar del ataque.

La sentencia, sobre la que cabe recurso de apelación, también da por probado que el hombre había sido condenado ya el 23 de noviembre de 2022 por un incidente que tuvo lugar en el establecimiento hostelero de la víctima a no poder acercarse a ella a menos de 200 metros ni comunicarse con la misma durante un año.

En este sentido, considera que el hombre sabía que la orden de alejamiento estaba en vigor el día de los hechos. Precisamente, el día antes de que se produjera el asesinato, el hombre había sido condenado por un juez de Berja (Almería) al pago de una multa y una indemnización por haberse saltado dicha la orden de alejamiento en la noche del 22 de julio.