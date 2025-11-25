Condenado a más de 13 años de prisión por agredir y violar a su pareja sentimental en una chabola

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a 13 años y cuatro meses de prisión a un hombre que en el marco de la violencia ... machista propinó varios puñetazos y después agredió sexualmente a su pareja sentimental, con la que llevaba apenas un mes de relación, después de que ella se fuera a vivir con él a una chabola de Almería.

El fallo, contra el que cabe recurso de apelación, impone al hombre 12 años y medio de cárcel por la violación y diez meses más de prisión por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia hacia la mujer. Además, lo condena por un delito de vejaciones injustas a estar localizado permanente durante 20 días, entre otras penas accesorias.

La resolución judicial, consultada por Europa Press, señala que existe prueba de cargo suficiente para condenar al acusado ya no solo por el testimonio «persistente, claro, verosímil, y, en consecuencia, creíble» de la víctima, sino también por los informe médicos y la exploración forense que se hizo de la misma.

En este sentido, la mujer narró que conoció al acusado a través de internet e inició con el mismo una relación sentimental en abril de 2024, de modo que poco después se fue a vivir con él. Así, aunque la primera semana de convivencia «fue buena», después comenzó a «insultarla», a llamarle «puta» y a decirle que «no servía para nada».

La agresión tuvo lugar poco después, en concreto el 7 de mayo, cuando el acusado, en situación irregular en el país, se encontraba en la chabola en compañía de la mujer, quien estaba hablando con una amiga por teléfono. En un momento dado sobre las 16,00 horas, el hombre inició una discusión a raíz de que él decidiera coger el teléfono de la afectada y bloquear a la amiga con la que estaba charlando. Acto seguido, le «propinó varios puñetazos en el brazo», con los que le ocasionó contusiones y hematomas.

La agresión continuó con ánimo de atentar contra la libertad sexual de la mujer, ya que el hombre le obligó a tener relaciones sexuales íntimas, a pesar de la negativa de ésta, quien no logró quitárselo de encima. El hombre reconoció las relaciones aunque rechazó que no fueran consentidas, lo que se contradice con las lesiones que mostraba la mujer en la exploración médica.

Además de las penas privativas de libertad, el tribunal condena al hombre al pago de 6.250 euros en indemnizaciones y permanecer a más de 500 metros de la víctima y no poder comunicarse con ella durante más de 19 años. Igualmente, ordena que se conmute la pena de prisión por la expulsión del país durante diez años cuando se hayan cumplido tres cuartas partes de la condena o acceda al tercer grado.

El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, atiende en 52 idiomas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en ciertos terminales y debe ser borrado. El servicio también responde a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y presta atención mediante WhatsApp en el 600000016.