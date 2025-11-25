Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Condenado a más de 13 años de prisión por agredir y violar a su pareja sentimental en una chabola

Además, lo condena por un delito de vejaciones injustas a estar localizado permanente durante 20 días, entre otras penas accesorias

E. P.

Almería

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:04

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a 13 años y cuatro meses de prisión a un hombre que en el marco de la violencia ... machista propinó varios puñetazos y después agredió sexualmente a su pareja sentimental, con la que llevaba apenas un mes de relación, después de que ella se fuera a vivir con él a una chabola de Almería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

