Condenada a cuatro años de cárcel por tráfico de drogas al menudeo y tener una pistola sin licencia

La Audiencia Provincial ha condenado a cuatro años de prisión a una mujer a quien se halló en posesión de distintas cantidades y tipos de drogas dispuestas para su venta al menudeo en su vivienda de Cantoria (Almería), donde también se localizó un arma en perfecto estado de funcionamiento de la que no tenía permisos.

En su sentencia, dictada en firme y consultada por Europa Press, el tribunal impone a la acusada tres años de prisión por un delito contra la salud pública y un año más por un delito de tenencia ilícita de armas, además de una multa de 3.000 euros.

La Sección Segunda tuvo en cuenta la agravante de reincidencia a la hora de aplicar la pena, dado que contaba con una sentencia anterior por otro delito de tráfico de drogas, si bien también consideró la atenuante analógica de drogadicción de la penada.

La Guardia Civil accedió con autorización judicial al domicilio de la sospechosa el 30 de abril de 2021, donde entre otros efectos hallaron 15,42 gramos de cocaína --algunas muestras con purezas elevadas-- valorada en el mercado ilícito en 950 euros, así como 104 gramos de resina de hachís y 176 gramos de cannabis, con un valor conjunto superior a los 1.600 euros.

Además de la droga incautada, cuyo valor ascendía a 2.543,11 euros, también se encontraron elementos para la manipulación del estupefaciente como una balanza de precisión o cucharillas. Las sustancias estaban en posesión de la acusada con el fin de su posterior venta y distribución a terceros.

El registro también reveló la posesión de una pistola marca Brownin de calibre 6,35 milímetros con su cartuchería correspondiente. El arma estaba capacitada para el disparo pese a que la acusada carecía de la preceptiva licencia y guía de pertenencia.