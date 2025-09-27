Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Condenada a cuatro años de cárcel por tráfico de drogas al menudeo y tener una pistola sin licencia

La Sección Segunda tuvo en cuenta la agravante de reincidencia a la hora de aplicar la pena, dado que contaba con una sentencia anterior por otro delito de tráfico de drogas, si bien también consideró la atenuante analógica de drogadicción de la penada

E. P.

Almería

Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:56

La Audiencia Provincial ha condenado a cuatro años de prisión a una mujer a quien se halló en posesión de distintas cantidades y tipos de drogas dispuestas para su venta al menudeo en su vivienda de Cantoria (Almería), donde también se localizó un arma en perfecto estado de funcionamiento de la que no tenía permisos.

En su sentencia, dictada en firme y consultada por Europa Press, el tribunal impone a la acusada tres años de prisión por un delito contra la salud pública y un año más por un delito de tenencia ilícita de armas, además de una multa de 3.000 euros.

La Sección Segunda tuvo en cuenta la agravante de reincidencia a la hora de aplicar la pena, dado que contaba con una sentencia anterior por otro delito de tráfico de drogas, si bien también consideró la atenuante analógica de drogadicción de la penada.

La Guardia Civil accedió con autorización judicial al domicilio de la sospechosa el 30 de abril de 2021, donde entre otros efectos hallaron 15,42 gramos de cocaína --algunas muestras con purezas elevadas-- valorada en el mercado ilícito en 950 euros, así como 104 gramos de resina de hachís y 176 gramos de cannabis, con un valor conjunto superior a los 1.600 euros.

Además de la droga incautada, cuyo valor ascendía a 2.543,11 euros, también se encontraron elementos para la manipulación del estupefaciente como una balanza de precisión o cucharillas. Las sustancias estaban en posesión de la acusada con el fin de su posterior venta y distribución a terceros.

El registro también reveló la posesión de una pistola marca Brownin de calibre 6,35 milímetros con su cartuchería correspondiente. El arma estaba capacitada para el disparo pese a que la acusada carecía de la preceptiva licencia y guía de pertenencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denuncian una brutal agresión homófoba en el centro de Almería
  2. 2 Encuentran un «bosque» de marihuana en una zona de difícil acceso en Almerimar
  3. 3 Las obras del nuevo Instituto de Secundaria de Roquetas de Mar, al 36% de ejecución
  4. 4 Detenido en El Ejido acusado de traficar con hachís y éxtasis tras arrojar la droga e intentar huir
  5. 5 Roquetas realiza trabajos de mejora en el Parque Andrés de Segovia
  6. 6 Misteriosas apariciones de vacas sin vida en las playas: la última, en Roquetas de Mar
  7. 7 El Ejido aprueba la licitación del VI Plan de Regeneración para la mejora de más de 70 calles
  8. 8 La Parroquia de la Inmaculada Concepción de Balerma acoge la Misa en honor a la Virgen de Mercedes
  9. 9 Francisco Góngora defiende el Tren de Cercanías como un «transporte necesario para una comarca creciente»
  10. 10 Carmelo Torres deja la gerencia de Almería Turística

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Condenada a cuatro años de cárcel por tráfico de drogas al menudeo y tener una pistola sin licencia

Condenada a cuatro años de cárcel por tráfico de drogas al menudeo y tener una pistola sin licencia