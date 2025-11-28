Condenada por agredir a un policía mientras portaba 3.000 euros en drogas en Dreambeach

La Audiencia de Almería ha condenado a una mujer que agredió a un policía cuando iba a ser arrestada después de que fuera sorprendida cuando ... intentaba acceder al Festival Dreambeach de El Toyo-Retamar con cerca de 3.000 euros en MDMA.

El fallo, consultado por Europa Press y declarado en firme, condena a la mujer a dos años y medio de prisión: dos años por un delito contra la salud pública y seis meses por otro de atentado a agente de la autoridad, toda vez que también le impone una multa por un delito de lesiones leves de tres euros diarios durante un mes.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 22:15 horas del 2 de agosto de 2024, cuando una dotación de la Policía Nacional identificó a la mujer en el momento en el que se disponía a entrar en el festiva portando entre sus ropas una bolsa.

Durante el registro, los agentes localizaron 52,78 gramos de éxtasis, que el mercado ilícito habrían alcanzado un valor de 2.913,45 euros. Ante tales evidencias, los agentes procedieron a su detención, si bien en ese momento la mujer le propinó «un cabezazo en la cara» al agente que iba a arrestarla.

El herido sufrió un hematoma en la ceja derecha y un traumatismo en un dedo que tardó una semana en curar. Por estas lesiones, además, la mujer deberá indemnizar al agente con 310 euros.