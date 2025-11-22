Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Condena para los dos pilotos de una patera con casi 30 personas que pagaron 8.000 euros por el viaje a Almería

El viaje se desarrolló en buena parte en horas nocturnas, en una embarcación «carente de toda medida seguridad» y «no apta» para este tipo de viajes, puesto que no contaba con chalecos o aro salvavidas

Europa Press

Almería

Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:45

Comenta

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado a cinco años de prisión a los dos responsables de una patera que partió desde ... una playa de Argelia con una treintena de personas a bordo a las que cobraron unos 8.000 euros para ocupar un sitio en la precaria embarcación de reducido tamaño en la que fueron trasladados hasta las costas de Almería.

