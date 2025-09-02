El Concurso Fotográfico La Chanca-Pescadería alcanza su sexta edición El certamen busca poner en valor la historia y el patrimonio de este barrio, con una gran tradición flamenca y pesquera, además de una identidad que ha cautivado a numerosos artistas de relieve

E. Gabriel Llanderas Almería Martes, 2 de septiembre 2025, 12:36

La Asociación Socio-Cultural La Chanca-Pescadería ha puesto en marcha la sexta edición del Concurso Fotográfico La Chanca-Pescadería, un certamen que busca capturar la esencia de uno de los barrios más emblemáticos de Almería. Con la coordinación del Grupo Indalo Foto, esta convocatoria invita a fotógrafos aficionados y profesionales a mostrar, cada uno con su particular perspectiva, la riqueza cultural, social e histórica de esta zona de la capital.

Las imágenes participantes deberán girar en torno a la historia y la cultura del barrio, prestando especial atención a sus manifestaciones populares y tradicionales, así como a la conservación de los restos patrimoniales. El certamen pretende, además, impulsar la reflexión sobre la importancia de preservar este entorno de gran valor histórico y cultural y que ha cautivado a muchas personas, entre ellas a grandes artistas, a lo largo de los años.

Requisitos, premios y plazos

Entre los requisitos está que en caso de que en las fotografías aparezcan personas identificables, será imprescindible contar con la autorización firmada que permita su difusión, ya sea del propio retratado o de su representante legal. Quedarán excluidas del concurso aquellas obras que vulneren derechos relacionados con el honor, la intimidad o la propia imagen.

Por otro lado, el jurado otorgará un primer premio dotado con 150 euros, trofeo y diploma, un segundo premio de 100 euros, trofeo y diploma, y un tercer premio consistente en trofeo y diploma. Los interesados pueden presentar sus trabajos desde las 15:00 horas del 20 de agosto hasta las 15:00 horas del 20 de septiembre de 2025, un mes en el que la fotografía se convertirá en herramienta de expresión y homenaje al barrio de La Chanca-Pescadería.

Barrio con identidad

Esta parte de la capital puede ser considerada como un barrio con dos zonas, por un lado, Pescadería, que es la parte más próxima al mar, y por el otro La Chanca, el área interior, una diferenciación que comenzó a usarse a finales de la década de 1950, con la construcción del puerto pesquero.

En Pescadería y la Chanca se vive intensamente la cultura y el flamenco. No en vano han sido la cuna de grandes artistas y de peñas flamencas como El Taranto, Los Tempranos, El Yunque, El Morato, El Ciego de la Playa o El Arriero. En esta zona se encuentra también el Museo de la Guitarra dedicado al padre de la guitarra española y flamenca, Antonio de Torres.

Ese carácter gitano y flamenco, además de su forma de vida y paisaje urbano, han cautivado a grandes artistas, como el fotógrafo Carlos Pérez Siquier, que, con solo 26 años, en 1956, comenzó a fotografíar a sus gentes, sus calles, plazas, cuevas y casas.

Algo parecido le ocurrió al escritor Juan Goytisolo, que confesó sus impresiones, a veces contradictorias, por la forma de vida en los años 50 del siglo pasado. Además de ellos, otros como José Ángel Valente o José María Ridao contribuyeron a consolidar la imagen de Pescadería-La Chanca como uno de los barrios con más personalidad de Almería.