El concierto privado de Baccara para 350 almerienses

José Manuel Bretones Periodista Sábado, 9 de agosto 2025, 21:34 Comenta Compartir

Hace cerca de medio siglo, en 1977, se fundó un dúo musical que fue famoso en casi todo el mundo: «Baccara». Dos chicas, María Teresa Mateos Guillén «Mayte Mateos» (1951) y María Eugenia Martínez Mendiola «María Mendiola» (1952 - 2021) abandonaron su carrera de bailarinas y comenzaron a cantar en hoteles de Lanzarote. Allí las descubrió un ejecutivo de la cadena RCA y desde entonces el éxito vino solo.

Su primera canción, «Yes Sir, I Can Boogie» arrasó en las listas de más vendidas y llevó a María y a Mayte hasta el Libro Guinness de los Récords como las primeras artistas españolas en alcanzar un número 1 en el Reino Unido.

El dúo consiguió llegar a lo más alto en Alemania, Francia, Suecia, Rusia e incluso Japón. Su segundo sencillo, «Sorry, I'm A Lady», les dio todavía más fama y popularidad hasta que, en 1978, fueron elegidas para representar a Luxemburgo en el Festival de Eurovisión con el tema «Parlez-Vous Français?»

En los años ochenta, en todos los pubs, discotecas o garitos nocturnos de Almería «Baccara» sonaba machaconamente y enloquecía a los jóvenes.

Estos vivían las canciones con devoción intensa, casi eléctrica, y causaban en determinados colectivos desinhibidos de la época una fascinación arrolladora. «Baccara» provocaba sensaciones hipnóticas, sensuales y glamurosas con sus temas («The Devil Sent You To Laredo», «Granada», «Body-Talk» o «Fantasy Boy»).

Nunca supe si aquella atracción del público era por la música pegadiza, porque bailaban sensualmente o porque «Baccara» susurraba, gimoteaba y suspiraba antes y después de los estribillos. Porque por las letras no era, ya que cantaban en inglés y en aquella época el nivel de bilingüismo de los ciudadanos era más bien exiguo.

Durante esos años, encendías la tele y «Baccara» salía en todos los programas: «Musikladen», «300 millones», «Aplauso», «Musical Express» «Popgrama» o en los especiales de Nochevieja … Tal notoriedad obtuvo que las hoy madres y abuelas se vestían y peinaban como «Baccara». Incluso la marca de coches Renault bautizó algunas de sus versiones del R-5 y el R-21 como «Baccara» y, posteriormente, la empresa «Nunhems Semillas» usó el nombre para comercializar una variedad de pepinos.

Claro, aquel rotundo éxito llevó al dúo a subir su caché de una forma tan exagerada que innumerables ayuntamientos carecían de presupuesto suficiente para contratarlo para fiestas y recitales. Y Almería fue uno de esos municipios.

Pero, ¡oh casualidad!, cuando «Baccara» se encontraba en la cúspide de su fama vino al Hotel Playadulce de Roquetas de Mar a ofrecer un concierto privado.

Fue el 30 de julio de 1986 y Mayte Mateos y Marisa Pérez (la nueva componente del grupo desde un año antes) cantaron y bailaron ante un exclusivo grupo de 350 almerienses previamente seleccionados. Ni uno más ni uno menos. Se trató de una elegantísima cena de gala en los jardines del hotel. La presentaron los no menos famosos Pepe Domingo Castaños (1942-2023) y la actriz María Kosty (1951) y consistió en la entrega de los premios «Máster de Popularidad». Unos galardones al estilo americano que se implantaron en España en 1978 y que reconocían con un trofeo en forma de flecha en curva sobre sí misma a organismos, instituciones, sociedades y empresarios «por su imagen, prestigio o creatividad contrastada», según declaró su organizador el jiennense Benito Molina Gay.

La anunciada presencia de «Baccara» fue un atractivo indudable para que no quedara ni una silla vacía. Además, este evento de los Máster no se había repetido en la provincia desde 1980 y la expectación en aquella Almería de El Cañarete y de la Rambla sin urbanizar fue tremenda. Tanto, que algunas tiendas de moda y boutiques femeninas casi agotaron sus existencias y Marín Rosa se hartó de vender trajes y corbatas para hombres.

La organización instaló larguísimas mesas de unos 24 comensales cada una que se poblaron de invitados, premiados y autoridades. Antes de que «Baccara» interpretara sus temas más famosos en directo (la música, eso sí, fue en «playback») hubo fuegos artificiales, una copiosa cena y la actuación del grupo norteamericano «Sind and Saten», que ejerció de telonero. Al fondo de un gran escenario se situó un mostrador enorme con el medio centenar de trofeos cuyos beneficiarios fueron nombrados por Pepe Domingo Castaños y María Kosty con solemnidad y una perfecta dicción.

¿Y quienes fueron aquellos 350 almerienses de la fiesta privada? La mayoría, matrimonios, propietarios de empresas, gerentes de sociedades y políticos. Algunos aun se acuerdan de cómo aquella noche canturrearon en «anglo almeriense» el «Yes Sir, I Can Boogie».

Entre otros, estuvieron Antonio Morales, presidente de la Cámara de Comercio; Alfredo Sánchez Fernández, gerente en Almería de un ente llamado IPIA (Instituto para la Promoción Industrial de Andalucía); José María Rossell Recasens, dueño de Hoteles Playa; Cristóbal Fernández Fernández, alcalde de Carboneras; Guillermo Verdejo Vivas, presidente de Cajalmería; Juan Alarcón, director de Mapfre o Enrique Terriza García, presidente de la asociación de empresarios.

Diferentes afortunados que estuvieron en el evento social del año 1986 fueron los empresarios o gerentes de sociedades Bernardo Hernández César, Antonio Oña Calatrava, Francisco Jesús Martín Vargas, Francisco Tijeras, Luis Ruiz González, Mariano Terriza García, Andrés Mirón Navarro, José Guido, Francisco Ordoño Galindo, Félix Salinas, Juan Villafranca, José Ricardo Mourelle, Enrique Martínez Leyva, Rafael Morcillo de Almansa, Fernando Berruezo, Antonio Vallejo Salmerón, Emilio y Jorge Túnez Cano, Antonio Godoy Molina, Juan Jesús Céspedes Fernández, Eduardo López, Adrián Martínez García, Jesualdo Pérez González, José María Berenguel, Francisco Herrada Martín, Miguel Ángel Villanueva, Antonio Milán Bretones, Francisco Abad, Manuel García García, Diego Andújar o Jesús García García.

La fiesta de «Baccara» continuó luego en la «Discoteca Baroque», donde los 350 invitados tomaron copas y bailaron hasta las tres de la mañana. Eso sí, volvieron a sus casas tarareando eso de «Sorry I'm a lady, sorry I'm a lady tarará»…

Temas

Aguadulce

Almería