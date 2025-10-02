Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Concentración «urgente» en Almería en apoyo a la Flotilla de la Libertad

La Plataforma Almería por Palestina convoca a los almerienses este jueves a las 19 horas en la plaza de las Velas

A. A.

Almería

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:05

Las protestas contra la interceptación por parte del Ejército de Israel de los barcos de la Flotilla de la Libertad en su trayecto hacia Gaza comenzaron a producirse en diferentes puntos del mundo nada más conocerse esta actuación, transmitida en directo desde los propios buques.

A lo largo de la jornada de este jueves, las convocatorias se están sucediendo en apoyo a este colectivo internacional dispuesto a llevar ayuda humanitaria al pueblo palestino. En el caso de Almería, se ha convocado una «concentración urgente» por parte de la Plataforma Almería por Palestina a las 19 horas en la plaza de las Velas.

«Es importante visibilizar nuestro apoyo tamto al pueblo palestino como a la flotilla. No al genocidio. Solidaridad con Palestina», apunta el colectivo convocante, formado por diferentes organizaciones sociales almerienses y que ha liderado en las últimas semanas multitudinarias protestas por esta causa en la capital.

