Comunidad argentina en Almería: así estrechan lazos a más de 10 mil kilómetros de su tierra La asociación 'Somos Familia' reúne a cientos de emigrados argentinos que buscan compartir sus emociones derivadas del proceso migratorio y estrechar lazos con otras personas en su misma situación a través de encuentros, actividades culturales y proyectos solidarios

Hace unos días, la música volvió a ser puente entre tierras y emociones en Almería. Un recital homenaje a un grupo denominado 'Soda Stereo' hizo recordar a los asistentes la genialidad de Gustavo Cerati en cada acorde y letra. Pero más allá de la música, el evento puso de relieve algo todavía más profundo. La comunidad argentina en Almería se reúne para compartir recuerdos, cultura y apoyo mutuo a través de la asociación 'Somos Familia', un espacio que se convierte en un verdadero punto de encuentro para quienes viven a más de 10 mil kilómetros de su tierra.

Lo que comenzó en octubre de 2023 como una simple 'mateada' (así se conoce en Argentina reunirse para tomar mate) entre amigas, se convirtió en poco tiempo en una red de apoyo creciente para la comunidad argentina en Almería. Así lo cuenta Marcela Quiroga, presidenta de la asociación 'Somos Familia': «Empezamos a juntarnos para charlar, compartir experiencias y apoyarnos en lo emocional, porque emigrar es un proceso que puede tener sus partes duras. De ahí surgió todo, de manera espontánea».

Pronto, lo que era un pequeño grupo en WhatsApp fue sumando más y más miembros hasta superar las 600 personas. La necesidad de formalizar la iniciativa llevó a constituir la asociación, con el objetivo de abrir puertas, conseguir herramientas y canalizar proyectos en beneficio de la comunidad de personas que llegan desde ese país americano.

El nombre lo dice todo: Somos Familia

El espíritu de la asociación está marcado por un concepto central, el de la familia elegida. «Cuando estás lejos de casa, las amistades y los vínculos que creamos aquí se convierten en familia. Por eso nos llamamos Somos Familia», explica Quiroga, quien añade que este tipo de organizaciones son beneficiosas porque en ellas encuentras «un grupo de gente que te ayuda, o con algún trámite, alguna información, o yo qué sé, uno por ahí llega así perdido, sin saber nada, y creo que una asociación, alguien que te guíe, te acompañe, te sostenga, la verdad que me parece súper importante».

La asociación no se limita a encuentros sociales. Además de las tradicionales mateadas y asados, organiza actividades deportivas, culturales y de acompañamiento. «Tenemos un equipo de fútbol que participará en una liga local, contamos con voluntarios en distintas áreas y muchos profesionales que suman su conocimiento: psicólogos, abogados, asistentes sociales… Todos aportan desde su lugar».

Un apoyo en el proceso de venir a España

La adaptación al nuevo país es uno de los ejes de trabajo de la asociación. Los grupos de psicólogos colaboran para acompañar los procesos emocionales derivados de la migración, como la nostalgia, la reinvención personal o la dificultad de integrarse en un entorno desconocido.

Quiroga subraya el valor de tender puentes culturales: «Estamos muy agradecidos a esta provincia y a España, porque siempre nos hemos sentido bien recibidos. Además, compartimos idioma y muchas costumbres, lo que facilita la integración. Nos gusta poder aportar nuestra cultura y también aprender de la de aquí».

Una red en constante crecimiento

Aunque aún no cuentan con una sede física, 'Somos Familia' desarrolla la mayor parte de sus actividades en espacios cedidos por locales argentinos o en puntos de encuentro diversos. Actualmente están en proceso de inscribir a los primeros socios y consolidar la estructura de la asociación y, a juzgar por esa gran cantidad de personas que integran el grupo de WhatsApp, la organización estará formada por una gran masa social.

La presidenta lo resume con entusiasmo: «Estamos súper contentos y activos. Queremos seguir creciendo, trabajar con las administraciones y estar disponibles para ayudar en lo que haga falta. Al final, todo se trata de hacer comunidad».

