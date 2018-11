«Todos los compromisos que adopté con la provincia de Almería los he cumplido» Susana Díaz durante la entrevista. / PEPE MARÍN «A veces se trata de impostar menos. Que no se encabece la lista por Almería y se vaya a arreglar sus problemas. La gente cala esos gestos impostados desde lejos», dice Susana Díaz QUICO CHIRINO Domingo, 4 noviembre 2018, 14:00

-El PP siempre ha sacado pecho en Almería. Javier Arenas hasta encabezó la lista por esta provincia. ¿Está en condiciones el PSOE de romper ese matrimonio electoral el 2D?

-Lo que valora una ciudad emprendedora como Almería, de las más emprendedoras de España, y parte de los datos de exportaciones positivos de Andalucía es por el dinamismo de Almería, digo que lo que valora es trabajo, compromiso. Y todos los compromisos que adopté los he cumplido. A veces se trata de impostar menos. Que no se encabece la lista por Almería y se vaya a arreglar sus problemas. La gente cala esos gestos impostados desde lejos.

-Las movilizaciones sanitarias...

-(Interrumpe) Uno tiene que aprender de los momentos más duros. Con humildad, que no comunicamos bien. No gestionamos bien una apuesta extraordinaria como el PTS y el descontento fue grande. Corregimos los errores. Y tomamos nota de cosas que nos reivindicaban los ciudadanos. Hay que comunicar más porque si no los oportunistas que vienen a hacer daño a Andalucía lo aprovechan.

-¿Y esa crisis ha cicatrizado o tendrá coste electoral?

-Los ciudadanos nos valoran por lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer. Llegamos con los deberes hechos. Líderes en creación de empleo, un crecimiento económico evidente, recuperando derechos, 100.000 docentes en Andalucía, la oferta de empleo más amplia en Sanidad... Y ahora queremos seguir creciendo en un proyecto de Andalucía verde, digital y en igualdad.

-Vuelve el debate del AVE andaluz. ¿Se puede poner horizonte?

-Se lo planteé al presidente del Gobierno. Hay una infraestructura donde la Junta ha invertido más de 270 millones y la cedemos al Gobierno para que la parte que falta por acondicionar la asuma Adif. La propia empresa sabe que es más rentable la cesión que tener que construir nuevas infraestructuras. Estamos trabajando en cómo sería esa cesión.