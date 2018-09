La compra de viviendas en Almería creció hasta julio más que nunca después de 2008 Obras en la promoción de viviendas de protección oficial de Los Ángeles, en Almería capital. / RUBÉN ALONSO En los primeros siete meses del año se han incrementado las transmisiones de pisos un 38% respecto a 2017 SERGIO GONZÁLEZ HUESO ALMERÍA Lunes, 17 septiembre 2018, 00:13

El ritmo de compra-venta de viviendas en la provincia de Almería ha puesto la directa, a tenor de la última oleada de datos hecha pública por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En su análisis de Transmisiones de Derechos de la Propiedad, cuyas últimas cifras hacen referencia al cambio de manos de inmuebles que se produjeron en el pasado mes de julio, la provincia puede presumir del buen comportamiento del sector teniendo en cuenta que ha experimentado un crecimiento del 37% respecto al mismo periodo del año anterior.

En el séptimo mes del año se vendieron un total de 2.584 viviendas, por las 1.881 registradas en 2017. Esta aceleración va en línea con la que ha registrado, según la estadística del INE, también el conjunto nacional. Eso sí, a menor escala: con casi 20 puntos menos de incremento durante el pasado mes de julio, en el que subió un 16,2%, que es pese a todo el tercer mejor dato de toda la década.

19.916 viviendas se han vendido en Almería entre enero y julio, la cifra más alta desde el año 2018. 80% es el porcentaje que correspondería a las transmisiones de segunda vivienda respecto al total.

La excelente salud que demostró Almería durante el séptimo mes en este parámetro no hizo más que confirmar el mayor movimiento que en cuanto a transmisiones inmobiliarias se viene experimentando desde el inicio del año en curso. Según lo que ha podido constatar este periódico a través de la estadística de transmisiones del INE, nunca antes en toda la década habían cambiado de manos tantas fincas urbanas en Almería en los primeros siete meses del año. De enero a julio de 2018 se han vendido un total de 19.916 viviendas, el número más alto en este periodo desde el año 2008. Es decir, desde justo antes del advenimiento de la crisis económica provocada por la quiebra de Lehman Brothers, acontecimiento histórico que precisamente cumplió una década el pasado sábado.

Han tenido que pasar diez largos años para que el mercado inmobiliario vuelva a marcar registros como los de antaño, aunque con notables diferencias en el precio por metro cuadrado, por ejemplo, que se mantiene prácticamente inalterable después de su desplome. Esta circunstancia así como también la burbuja del alquiler operan hoy a favor de este acelerón en la compra-venta de pisos. Las cifras para Almería registradas en lo que va de año (hasta julio) son, sin ir más lejos, un 38% mas expansivas que las registradas en 2017, donde se habían vendido según el INE en el mismo periodo la friolera de 5.538 inmuebles menos. No obstante, de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad subyace, como ya se ha dicho, que en la última década solo en 2008 se vendieron más pisos en Almería hasta julio, en total 21.293.

Guillermo Gómez Morales es el gerente de la asociación provincial de Promotores Constructores de Asempal, la patronal almeriense. Como buen conocedor del sector inmobiliario certifica a IDEAL el incremento exponencial que está habiendo en la venta de viviendas en la provincia. Ahora bien, precisa: «Es cierto que el sector se ha despertado, solo es necesario darse un paseo por la Vega de Acá para darse cuenta de que han vuelto las grúas, que se están construyendo promociones otra vez. Pero tampoco es menos cierto que la mayoría de las transmisiones se están produciendo en las viviendas de segunda propiedad», señala.

No es oro todo lo que reluce

De hecho estima que solo un 20% de las compras son de vivienda nueva. «No es oro todo lo que reluce», avisa Gómez Morales, quien ve otra diferencia importante con respecto al mercado inmobiliario precrisis: los precios. «Lo único positivo es que ya no bajan más, lo que no quiere decir más que eso pues el valor de una vivienda nueva hoy se ha estancado y en las previsiones que tenemos no hay señales ni en una dirección ni en la otra», apunta el promotor.

En cualquier caso cree que todo depende de cómo se comporte la demanda en el futuro. El incremento precisamente de este parámetro en lo que tiene que ver con el alquiler es el que ha contribuido a su encarecimiento -tanto que ya se habla de 'burbuja'- y por extensión a que haya vuelto a repuntar el interés por la compra de viviendas. No obstante, el 'stock' de inmuebles está acabándose en ciudades como Almería, no así aún en Roquetas de Mar, Vera y otros municipios turísticos. Esto provoca que se construya más, aunque siempre compensando lo poco que se ha edificado en estos últimos años.

«Hoy es todo incertidumbre, por lo que a pesar de que es clara la mejoría de los datos, esta es recomendable tomársela con muchísima cautela», remacha el promotor.