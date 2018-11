«Tenemos compañeras de clase a las que sus novios les dicen cómo vestir» El grupo de estudiantes de Bachillerato de Almería, en uno de sus lugares de reunión después de clase. / A. A. Un grupo de estudiantes de Bachillerato de Almería narra sus experiencias con la violencia de género y la igualdad en las aulas a través de casos reales ALICIA AMATE ALMERÍA Domingo, 25 noviembre 2018, 00:29

Todos los actores implicados en la lucha contra la violencia de género coinciden en que la educación en igualdad es clave para erradicar esta lacra social que en lo que va de año se ha cobrado más de 40 vidas en todo el país, más de mil desde 2003, cuando se comenzaron a contabilizar en España los llamados crímenes machistas. Sin embargo, ¿está calando el mensaje entre los jóvenes? Los algo más de diez casos de menores víctimas (no mortales) de maltrato en la provincia tratados durante 2017 por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) indican que persiste un tipo de relación de pareja en la que el varón dicta las normas. Aseguraba la hasta hace unas semanas coordinadora provincial del IAM y ahora delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Francisca Serrano, sobre este fenómeno que debe haber más casos. Y lo atribuye a que las adolescentes «no saben que están siendo víctimas de violencia machista».

Una versión que comparten los propios jóvenes. IDEAL ha querido salir a la calle, hablar con un grupo de adolescentes de 16 años para conocer si realmente son conscientes de que la violencia de género se da a cualquier edad y que las víctimas no son únicamente aquellas que acaban perdiendo la vida a manos de sus parejas o exparejas. Dado que son menores de edad, se ha protegido su identidad.

Son seis, dos chicos y tres chicas, estudiantes de Bachillerato de un céntrico instituto de la capital. «Tenemos compañeras de clase que no salen con amigos si no están sus novios porque a ellos no les gusta que lo hagan», asevera una de las estudiantes al tiempo que asegura que a ella no le va a pasar. «También les dicen lo que ponerse», recrimina otra de ellas.

Chico y feminista

«Una vez vi por la calle una pareja de chicos que estaba discutiendo. Él estaba muy agresivo y le lanzó una chaqueta a la cara a ella. Tuve que meterme porque creí que era lo que debía hacer», narra un chico de 16 años sobre un episodio real que el cataloga como violencia de género sin titubear. «Yo soy feminista», reconoce, «y no entiendo por qué a las mujeres les cuesta más trabajo lograr las cosas».

Se refiere este joven, sin conocer el término, al llamado 'techo de cristal' que frena las carreras de muchas mujeres a quienes les cuesta ascender debido a motivos relacionados con roles de género. «Pero ella es la más feminista», dice este mismo joven señalando a una de las presentes quien responde orgullosa como hace unos días (el pasado 14 de noviembre) se concentraron estudiantes de todo el país para pedir una asignatura que trate la igualdad.

«Creo que es importante que se hable de este tema en los centros porque pasamos la mayoría del tiempo en clase», sentencia en respuesta a quienes le han dicho que la educación debe darse en casa. «No todos los padres saben educar en igualdad», concluye esta joven de 16 años que espera que cuando sea mayor «pueda ser lo que quiera».