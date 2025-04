Los comités de ética asistencial de Almería celebran la VII Jornada Provincial de Bioética

R. I. Almería Jueves, 24 de abril 2025, 14:28 Comenta Compartir

Los comités de ética asistencial de Almería -Almería Centro, Poniente y Norte de Almería- han celebrado la VII Jornada Provincial de Bioética bajo el lema 'El final de la vida: sentimientos y decisiones'. Un evento que ha tenido lugar en el Museo de Almería y en el que se han dado cita más de un centenar de profesionales de los centros de atención primaria y hospitalaria de la provincia.

Las jornadas han sido inauguradas por el delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, acompañado por el gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manolo Vida; el presidente del comité de ética Asistencial Almería Centro, José Luis Rueda, y la directora del Museo, Tania Fábrega. Belmonte ha incidido en que «hablar del final de la vida es, sin duda, uno de los mayores retos éticos a los que se enfrenta nuestro sistema sanitario. No solo porque plantea cuestiones médicas complejas, sino porque nos exige actuar con una enorme sensibilidad humana. Decidir no siempre es fácil. Y más aún cuando se trata de respetar la dignidad, los deseos y el sufrimiento de quien está en su momento más vulnerable».

El delegado de Salud ha subrayado que «desde la Junta de Andalucía, reafirmamos nuestro compromiso con una sanidad pública que no solo cure, sino que también cuide. Que no solo prolongue la vida, sino que acompañe el proceso de morir con dignidad, sin encarnizamiento, y siempre con humanidad». Por su parte, Manolo Vida ha señalado que «desde el Hospital Universitario Torrecárdenas siempre hemos dicho que es esencial resaltar la importancia de la colaboración activa y continua entre hospitales y distritos sanitarios de la provincia de Almería». «Porque esta cooperación no sólo fortalece nuestra capacidad de respuesta sanitaria, sino que también mejora sustancialmente la calidad de atención y el acompañamiento a nuestros pacientes y sus familias en momentos tan trascendentales como los que hoy se abordarán aquí».

«Además, quiero aprovechar esta oportunidad para destacar el trabajo y el valioso aporte de la Comisión de Ética del Hospital Universitario Torrecárdenas, de mis compañeros. Su labor, dedicada al análisis ético y asesoramiento en situaciones complejas y sensibles, es fundamental para asegurar que las decisiones que tomamos estén siempre alineadas con los valores humanos y profesionales más elevados», ha concluido.

José Luis Rueda ha agradecido la participación de profesionales de toda la provincia en un evento en el que, tal y como ha detallado, se han abordado las distintas herramientas para la toma de decisiones compartida; estudio narrativas de final de vida de pacientes que solicitan ayuda para morir; Ley de Eutanasia: aspectos legales e impacto social, así como la experiencia familiar en el proceso de solicitud de una prestación de ayuda para morir. La directora del Museo de Almería ha sido la encargada de impartir la conferencia inaugural: 'Muerte, restos humanos y personas en los museos arqueológicos'.