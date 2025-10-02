Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El comisario pide más recursos humanos para la Policía Nacional

Antonio Delgado de los Reyes considera que se necesitan unos cien agentes para ajustar el catálogo y atender las necesidades de Almería

Nerea Escámez

Almería

Jueves, 2 de octubre 2025, 23:10

El comisario jefe provincial de Almería, Antonio Delgado de los Reyes, indicó que es necesario incorporar «entre 100 y 120 nuevos funcionarios» para ajustar el catálogo de puestos a las necesidades de la provincia. «Almería necesita más dimensionado y más presencia policial en todas las ciudades», agregó ya que existe «un déficit»que se sitúa en un «87 y 88% y hay que luchar ante la Dirección General de la Policía, a través del Subdelegación, para completar la cobertura».

El comisario jefe provincial de Almería detalló que la plantilla de la Policía Nacional sobrepasa los 800 funcionarios entre la Comisaría de El Ejido y la de Comisaría Provincial de la capital. No obstante, matizó que «es preciso dar mayor respaldo con recursos humanos a las oficinas de extranjería de Huércal-Overa, El Ejido, Roquetas de Mar y Almería». Estas declaraciones ocurrieron ayer, previo al acto del Día de la Policía Nacional, el comisario matizó que es necesario contar con «nuevas unidades» en la provincia, en especial, aquellas dedicadas «a combatir el crimen organizado y fortalecer las oficinas de extranjería».

En esta línea, apuntó que «Almería es puerta de Europa, es frontera Schengen y una de las grandes amenazas es el crimen organizado», manifestó el comisario que, recordando su experiencia en la Costa del Sol, pone el foco en este tipo de delitos, ya estén vinculados a las redes de inmigración irregular o el tráfico de drogas.

Durante el acto, en su discurso, Delgado de los Reyes apuntó que «diariamente cumplimos nuestro compromiso con eficacia, con el esfuerzo de cada policía para mejorar el rendimiento con aprendizaje constante, inteligencia policial y excelencia». Así, subrayó «el trabajo de la Policía contra las organizaciones criminales, así como contra el tráfico de droga y de personas» y explicó que «Almería necesita a la Policía para la seguridad que conlleva al progreso de esta tierra».

Infraestructuras

En relación a las infraestructuras de la Policía Nacional, el comisario provincial señala que la Comisaría de Roquetas de Mar «se prevé como infraestructura nueva». Sin embargo, hizo alusión a que se luchará para una reforma de la Comisaría Provincial de Almería, en la avenida del Mediterráneo, así como rehabilitar el cuartel ubicado en la calle Alcalde Muñoz, «Esas son las previsiones a corto y medio plazo», expone, con la intención de materializar los inmuebles de los funcionarios.

