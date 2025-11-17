Comienzan las obras del paso peatonal del Puerto

Las obras del nuevo paso de peatones que conectará el Parque Nicolás Salmerón con el Muelle de Levante del Puerto afectará al tráfico desde este ... miércoles 19 de noviembre. Es por eso que, durante el desarrollo de los trabajos que durarán aproximadamente diez días, según ha confirmado el Ayuntamiento de Almería, se mantendrá un carril abierto al tráfico en ambos sentidos.

Tal y como se ha definido en las reuniones de coordinación entre el Área de Urbanismo, Policía Local y la empresa ejecutora, no habrá un corte total en la zona y siempre habrá un carril disponible. Pero desde el Ayuntamiento aconsejan evitar este punto y utilizar otros trayectos alternativos para la entrada y salida de la ciudad, como podrían ser la Avenida Federico García Lorca y Carretera de Ronda.

Estas obras también podrán afectar «puntualmente» algunos itinerarios peatonales de la zona que quedarán señalizados. «Desde el Ayuntamiento de Almería se pide comprensión reiterando las disculpas por las molestias que se puedan ocasionar a consecuencia del desarrollo de esta necesaria actuación, sobre un punto neurálgico de la ciudad, creando una nueva conexión peatonal entre el Puerto de Almería y el Parque Nicolás Salmerón adaptada a las obras del Puerto-Ciudad y la remodelación del Paseo de Almería», han emitido.