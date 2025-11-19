Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
José María Martín, subdelegado del Gobierno de Almería en la presentación de la programación R.I.

Comienzan las actividades para celebrar los 50 años de la libertad de España

La Subdelegación del Gobierno conmemora el aniversario con un programa que comienza el 20 de noviembre y finaliza el 5 de diciembre con la rememoración del 47º aniversario de la Constitución

R.I.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:42

Comenta

La Subdelegación del Gobierno en Almería ha programado, con motivo de la celebración de los 50 años de España en libertad, un amplio calendario de ... actividades que conmemoran medio siglo de democracia en nuestro país tras la muerte del dictador Franco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  2. 2 Suben a ocho los presuntos implicados en la segunda fase del Caso Mascarillas en Almería
  3. 3 Cohecho, malversación y blanqueo: los delitos detrás de los arrestos de la Diputación de Almería
  4. 4

    Condenan a dos años y ocho meses de cárcel a un subinspector de la Policía Local por malos tratos a su expareja
  5. 5 La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  6. 6 El PP propone la suspensión de la militancia del presidente de la Diputación del Almería
  7. 7 Moreno afirma que no tiene «ninguna información» tras las detenciones: «Desconozco cuál es la causa»
  8. 8 Investigan una explosión con diez botes de insecticida y un herido en una vivienda de Vícar
  9. 9 Montero urge a Moreno «explicaciones y medidas contundentes» tras las detenciones en torno a la Diputación
  10. 10 Óscar Liria, octavo presunto implicado en la nueva fase del caso Mascarillas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Comienzan las actividades para celebrar los 50 años de la libertad de España

Comienzan las actividades para celebrar los 50 años de la libertad de España