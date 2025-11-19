Comienzan las actividades para celebrar los 50 años de la libertad de España

La Subdelegación del Gobierno en Almería ha programado, con motivo de la celebración de los 50 años de España en libertad, un amplio calendario de ... actividades que conmemoran medio siglo de democracia en nuestro país tras la muerte del dictador Franco.

Los actos arrancarán mañana, 20 de noviembre, con el descubrimiento de la placa conmemorativa del «Árbol de la Democracia», en el campus de la Universidad de Almería. Hasta el 5 de diciembre, día en el que se celebrará el acto central de la Constitución española, se han previsto varias actividades «donde se conmemora el medio siglo de libertad en España».

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha subrayado «el carácter plural de este programa», que contempla conferencias, la proyección de un documental y un concierto-recital para celebrar los 50 años de democracia en nuestro país.

«Con las actividades que hemos organizado», ha explicado Martín, «queremos realizar un homenaje a quienes hicieron posible la democracia y ensalzar los valores de la libertad y el pluralismo en convivencia». A lo largo del último medio siglo «se han consolidado las instituciones, se ha impulsado la igualdad y se ha fortalecido el Estado del Bienestar, logros consolidados y que hacen de España un país rico en territorios, tradiciones y cultura», ha dicho.

El programa 'España en Libertad 50 años' dará comienzo mañana jueves, a las 11:00h, con el acto simbólico del «Árbol de la Democracia» en la Universidad. El lunes 1 de diciembre tendrá lugar la conferencia impartida por el catedrático de Historia Contemporánea de la UAL y director del grupo de investigación «Estudios del Tiempo Presente», Rafael Quirosa-Cheyrouze, sobre la Almería de la Transición.

Más adelante, el jueves 4 de diciembre, en el Teatro Cervantes de la capital, tendrá lugar el concierto-recital 'Ganó la libertad', con la actuación de numerosos artistas que interpretarán versiones de los temas más conocidos de la Transición democrática. Al día siguiente, el viernes 5 de diciembre, el coro infantil 'Pedro Mena' ofrecerá un recital, previo al acto de conmemoración, en la Subdelegación del Gobierno, del 47º aniversario de la Constitución española.

«España en Libertad. 50 años» es una iniciativa del Gobierno de España coordinada por un Comisionado especial y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, asesorados por un Comité científico compuesto por académicos de reconocido prestigio.