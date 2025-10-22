Comienza la instalación del tinglado del puerto de Almería tras su restauración para abrir en enero Este elemento, que sirvió durante gran parte del siglo XX como enclave comercial y para acopio de mercancías, se convertirá en uno de los elementos destacados de su apertura a la ciudad

Europa Press Almería Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:48

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha comenzado a instalar el tinglado del Muelle de Ribera I, que fue retirado para su restauración como parte del patrimonio cultural portuario a fin de poder ofrecer de nuevo unos 2.600 metros cuadrados de sombras en el marco de un espacio para el esparcimiento y ocio como parte de los atractivos del nuevo puerto y su integración con la ciudad.

«Es una obra que va avanzando de una forma positiva de cara a que, para el mes de enero aproximadamente, ya podamos disfrutarla todos los almerienses», ha señalado en declaraciones a Europa Press la presidenta de la Autoridad Portuaria, Rosario Soto, que ha recordado que se han invertido cerca de 1,5 millones de euros en esta actuación.

La reposición de la estructura del tinglado ha arrancado esta semana tras haber sometido la estructura metálica a un proceso de rehabilitación, con la sustitución de las piezas afectadas por la corrosión producida por el ambiente marino. En este sentido, se prevé la sustitución de su cubierta actual de fibrocemento por una cubierta de chapa de aluminio inoxidable.

Este elemento, que sirvió durante gran parte del siglo XX como enclave comercial y para acopio de mercancías, se convertirá en uno de los elementos destacados de la apertura del puerto de Almería por la zona de Levante para la celebración de actividades.

La nueva estructura propuesta, que mantiene la geometría de la ya existente, prevé pequeñas variaciones dimensionales de los perfiles para reforzar el conjunto. Entre los elementos que recupera la actuación se encuentra una serie de ménsulas decorativas situadas a los lados de los pilares, que han sido sometidas a un proceso para revertir su oxidación y garantizar su conservación una vez sean repuestas en su lugar original.

La cercha, que se sitúa en la vertical de la fachada del volumen de aseos, también ha sido tratada bajo la misma fórmula. El proyecto recupera, además, cuatro unidades de vigas compuestas situadas en el alzado norte del tinglado, ya que estas presentan un mejor estado de conservación al estar más alejadas del mar y, por tanto, estar resguardadas por la cubierta.

En su conjunto, el tinglado funcionará como un espacio de sombras, también destinado a los pasajeros durante el periodo de la Operación Paso del Estrecho.

Respecto al pavimento, será de hormigón fratasado e incorporará un diseño de cuadrícula con piezas de Dekton para dar continuidad al resto de actuaciones de urbanización en la zona de Levante y que el tinglado quede completamente integrado.

Asimismo, la instalación incorporará un sistema de iluminación que posibilitará crear más de 16 millones de combinaciones cromáticas que vestirán el monumento de color y se le dotará de tomas de electricidad y sonido para la celebración de eventos, tales como conciertos o mercadillos.

La APA ha adjudicó su rehabilitación a la UTE Albaida-Gigosa por 1.505.830 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.