Comienza con arte una nueva edición de la Feria del mediodía

No importa el calor ni casi las preocupaciones cuando la Feria en Honor a la Patrona, la Virgen del Mar, echa a andar. Son nueve días en las que los ciudadanos hacen un paréntesis en mitad de agosto para dedicarse a festejar el solo hecho de ser de Almería, esa minipatria orgullosa de su luz y hospitalidad.

Y es precisamente estos dos rasgos de carácter los que más se hacen notar cuando el alcalde da por inaugurado la Feria del Mediodía. Esta es una suerte de convivencia bajo toldo en la que almerienses y visitantes disfrutan sin condiciones de la música, el ambiente y las actividades que copan durante estos días varios puntos del centro. Ayer comenzó la edición de este año, que presentó unas cuantas novedades cuyo éxito se hizo público y notorio. A los tradicionales ambigús, que estuvieron llenos como suele ser habitual, se unieron los conciertos del Cooltural Fest o un espectáculo de baile flamenco con la presencia de un caballo que, ambos, emocionaron a sus respectivas parroquias.

Casi la Corporación municipal al completo, presidida por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, se convocó a las 13 horas para inaugurar oficialmente la Feria del Mediodía. Tras el pregón y el encendido, tocaba ya estrenar el centro con los toldos y sus espectaculares estructuras o un Paseo de Almería que será la columna vertebral de las celebraciones de mediodía. Acompañado por hosteleros, el primer edil hizo los honores en Puerta Purchena, lugar que se transformó en un 'tablao' flamenco que ya arremolinaba en torno a él a muchos almerienses y visitantes atraídos por el movimiento. Por el horizonte se vio un jinete a lomos de un corcel de color pardo y a María La Rabota enfundada en un traje blanco, que movería por casi 15 minutos con arte y conocimiento.

Más información La historia del motor en la Feria a través de los coches Seat 600 y Mini Cooper

La gente acabó encantada y ambos, jinete y bailaora, tras compartir un precioso mantón negro, recibieron el calor de un público que salió a continuación directo a vivir la Feria del Mediodía. Tanto los almerienses como los que vienen de fuera estos días a disfrutar de la festividad saben que la energía se concentra sobre todo en los ambigús, ubicados este año en la plaza Virgen del Mar, Doctor Gómez Ulla, plaza Pablo Cazard y plaza Flores. Pero no solo en ellos, también en los bares de la zona, decorados para la ocasión, se puede ver un ambiente especial. A pesar del calor y la humedad que hace durante estos días en Almería, pocos son los que no se dejan llevar por sus amigos o familiares en la Feria del Mediodía. De ahí que se pudieran ver hasta la bola las principales calles o plazas del centro como Trajano, Jovellanos, la Virgen del Mar o Padre Alfonso Torres. En todas estas y en muchas otras se rió y se bailó. Se hicieron 'selfies' se escuchó las canciones de moda y los tambores de las charangas.

Además se comió esa tan tradicional comida de Feria, no a gusto de todos pero que también sirve como complemento energético junto a la bebida para no caer presa del fragor de la batalla, que ayer no fue remitiendo hasta las 18 horas. No está mal teniendo en cuenta que fue sobre las 13 cuando comenzó el 'meneo' en esta parte de la ciudad.

El alcalde, tras el corte de cinta, le contó a los periodistas que el objetivo de este año para la Feria del Mediodía había sido mantener el formato que tan buen resultado dio el año pasado. Es decir, volver a situar al Paseo de Almería como al eje vertebrador de toda la fiesta del centro en Feria. Este lugar volvió a dividirse por tramos, en el que cada uno de ellos se ha vuelto a dedicar a distintas actividades, como por ejemplo la música y la gastronomía, las dos apuestas más importantes que el Ayuntamiento se ha propuesto a implementar en esta edición. En el tramo gastronómico se contó ayer con un 'food truck' y con cocineros de la talla de Tony García, quien mostró ante un alcalde que hasta colaboró, una de sus recetas, la que montó frente a un público que no paró de preguntar o hacer fotos en todo momento. También ayer cocinó Rafa Rodríguez (Gastronomy&Art) o Mariela Pérez (Tu Chef Talleres). En cuanto a la música, el plato fuerte de este primer fin de semana de Feria, el Cooltural Fest, se sirvió también en el centro de la ciudad, en un escenario del Paseo de Almería en el que ayer reventaron sus voces e instrumentos bandas como Kitai, Aurora & The Betrayers o Loudly. Fueron miles las personas que acudieron al Tramo Escenario para bailar y saltar como locos en un Paseo de Almería cuya estampa se asemejaba perfectamente a la de cualquier gran sala de conciertos que se precie. Siendo además atestada por un público diferente al que se suele ver por la Feria del Mediodía en Almería. Y junto a ellos, más arriba, los más pequeños en un segmento dedicado a ellos y que fue amenizado por un grupo cómico.

Toda una celebración que continuará en el día de hoy como si nada de lo que hubiera pasado ayer importara. Ya habrá tiempo de descansar cuando vuelvan los pesados días que conforman la rutina.