El cometa podrá verse en los cielos almerienses.

El cometa Atlas atraviesa el cielo este mes: «Estas regiones son ideales» para verlo

Es un fenómeno astronómico que podría verse con claridad en la provincia y muchos ya buscan la oportunidad para fotografiarlo

E. Gabriel Llanderas

Almería

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:53

Comenta

Cada cierto tiempo, el cielo nos regala un espectáculo que capta la atención de astrónomos y curiosos por igual. Fenómenos como eclipses, lluvias de estrellas ... o el paso de cometas consiguen despertar la fascinación colectiva y recordarnos la magnitud del universo que nos rodea. Este mes, el protagonista es el cometa Atlas, que se dejará ver desde distintos puntos de España, incluyendo Almería, ofreciendo una oportunidad única para los amantes de la observación celeste.

