El cometa Atlas atraviesa el cielo este mes: «Estas regiones son ideales» para verlo

Cada cierto tiempo, el cielo nos regala un espectáculo que capta la atención de astrónomos y curiosos por igual. Fenómenos como eclipses, lluvias de estrellas ... o el paso de cometas consiguen despertar la fascinación colectiva y recordarnos la magnitud del universo que nos rodea. Este mes, el protagonista es el cometa Atlas, que se dejará ver desde distintos puntos de España, incluyendo Almería, ofreciendo una oportunidad única para los amantes de la observación celeste.

Descubierto el pasado mayo por el sistema de detección Atlas en Chile, este visitante cósmico procede de los confines del Sistema Solar y promete un espectáculo visible con telescopios o prismáticos desde varios puntos de España.

Es un cometa de los que se denominan no periódico, lo que significa que su órbita es tan extensa que tardará miles de años en volver a acercarse al Sol. Los astrónomos creen que procede de una región lejana y helada donde nacen muchos de los cometas que visitan nuestro entorno planetario.

Con un núcleo de menos de un kilómetro de diámetro, el cometa está compuesto por hielo y polvo que, al calentarse durante su aproximación al Sol, libera gases que forman una enorme nube verdosa visible con instrumentos ópticos. Si sobrevive a este proceso sin fragmentarse, su brillo podría aumentar a lo largo del mes, ofreciendo una visión aún más espectacular.

Cuándo y cómo observarlo

El máximo acercamiento al Sol se ha producido el pasado 8 de octubre, aunque su visibilidad variará a lo largo del mes. Durante los primeros días ha podido verse tras la puesta de sol mirando hacia el sur, mientras que en la última semana de octubre, si el cometa sigue intacto, aparecerá al amanecer hacia el este.

Las aplicaciones astronómicas como Stellarium o Sky Guide permitirán seguir su posición exacta en el cielo. Los expertos recomiendan buscarlo a partir del 21 de octubre, cuando la luz de la Luna disminuirá y los cielos estarán más oscuros, aumentando las posibilidades de observación.

Las mejores zonas para verlo en España

Almería cuenta con algunos de los mejores cielos de Europa para la observación astronómica, y los especialistas coinciden en que tanto nuestra provincia, como otros puntos de Andalucía y Murcia son «regiones ideales» y especialmente favorables para disfrutar del cometa Atlas al anochecer, gracias a su baja contaminación lumínica y cielos despejados.

Para quienes prefieran verlo al amanecer, los Picos de Europa y las áreas de alta montaña del norte del país ofrecerán un horizonte limpio y estable. Otros puntos privilegiados son Sierra Nevada, el Parque Nacional de Monfragüe o el Montsec en Cataluña, todos ellos reconocidos como reservas Starlight por la calidad de sus cielos nocturnos.

Recomendaciones para fotografiarlo

Capturar el cometa Atlas requiere algo de paciencia y el equipo adecuado. Un trípode firme, una cámara con ajustes manuales y una exposición de entre 30 y 60 segundos bastan para obtener imágenes nítidas si se trabaja en un entorno sin contaminación lumínica.

Los fotógrafos aconsejan usar una sensibilidad ISO entre 800 y 1600 y un objetivo abierto (f/4 o f/5.6). Combinar varias tomas mediante programas de edición astronómica permite reducir el ruido y resaltar los detalles del cometa.