Los comercios del centro animan a los almerienses a vivir la Feria La red de establecimientos de Almería Centro abre sus puertas en horario de mañana durante esta semana festiva para que vecinos y turistas encuentren todo lo necesario para disfrutar de las fiestas

E. Gabriel Llanderas Almería Viernes, 22 de agosto 2025, 15:14 Comenta Compartir

El centro histórico de Almería cobra una vida especial durante la semana de la Feria. Los ambigús y la Feria del Mediodía convierten sus calles en un punto de encuentro donde se mezclan la música, la gastronomía y la alegría típica de estos días, brindando a los almerienses la ocasión perfecta para reencontrarse con personas que no veían hace mucho tiempo y aprovechar para redescubrir sus calles y sus puntos de interés turístico, cultural y patrimonial.

Más allá del ambiente de feria, estos días ofrecen también la oportunidad de pasear con por sus plazas y callejuelas, realizar compras en el comercio tradicional o dejarse sorprender por ese patrimonio que se puede encontrar a cada paso por las calles y plazas.

El comercio, parte activa de la Feria

Los comercios del centro de Almería quieren ser parte activa de la Feria 2025 y, como es tradición, mantienen sus puertas abiertas en horario de 10 a 14 horas para atender a almerienses y visitantes que estos días recorren la ciudad.

Trajes de flamenca, camisas para una cena con amigos, abanicos, bolsos o complementos de última hora forman parte de la oferta de los más de cien establecimientos adheridos al Centro Comercial Abierto de Almería, que se convierten así en un punto de referencia para quienes desean lucir impecables durante la Feria.

Aunque las tardes estarán destinadas al descanso del personal que trabajan en los establecimientos comerciales, cada mañana el centro histórico se llena de ambiente, compras y vida, invitando a vecinos y turistas a disfrutar también de la belleza del patrimonio, de las actividades gastronómicas y de los juegos tradicionales incluidos en el programa festivo.

Tarjeta de compras

Además, más de 5.000 personas ya disponen de la tarjeta de compras de Almería Centro, gestionada por Cajamar, que permite fraccionar los pagos en tres plazos sin intereses. Durante la Feria, esta modalidad se amplía también a seis meses, ofreciendo así más facilidades para adquirir cualquier producto en los comercios locales.

El sábado 30 de agosto, Día de la Virgen del Mar y festivo local, los comercios permanecerán cerrados, pero hasta entonces estarán abiertos de lunes a viernes por la mañana, animando a todos los almerienses a acercarse al centro y disfrutar de la Feria de una forma más completa: combinando compras, ocio y tradición.

Un ambiente especial durante toda la semana

Durante esos días, la capital vive un ambiente muy especial en el que las rutinas cambian, muchas empresas adaptan sus horarios y también lo hacen los comercios y las grandes superficies. Es tiempo de dejarse llevar por el deseo común de festejar y compartir, haciendo un pequeño paréntesis en las rutinas habituales y, de alguna manera, despidiendo agosto, el mes de vacaciones por antonomasia, por todo lo alto.