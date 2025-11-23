Estos son los comercios que abren el puente de diciembre

Diciembre arranca en Almería con uno de los puentes más esperados del calendario, aunque este año llega algo descafeinado: el Día de la Constitución (6 ... de diciembre) cae en sábado, lo que reduce las posibilidades de alargar esos días de 'minivacaciones'. Aun así, el festivo del lunes 8, Día de la Inmaculada Concepción, permitirá disfrutar de un fin de semana de tres días.

Y, como suele ocurrir en estas fechas, muchos comercios de la provincia adaptan sus horarios para responder al aumento de compras previo a la Navidad. En este caso, los centros comerciales mantienen su actividad, aunque hay algunos comercios y tiendas que varían y dan descanso a sus empleados.

Centros comerciales que sí abren el 6 y el 8 de diciembre

En Almería capital, el Centro Comercial Torrecárdenas abrirá sus puertas con normalidad tanto el sábado 6 como el lunes 8 de diciembre, ofreciendo a los consumidores la posibilidad de adelantar regalos, renovar armario o simplemente disfrutar del ocio habitual del complejo.

La misma dinámica seguirá el Centro Comercial Mediterráneo, que operará con sus horarios habituales en ambos festivos, facilitando así la afluencia de público durante el puente.

En otros puntos de la provincia, el Centro Comercial Gran Plaza de Roquetas de Mar también mantendrá su actividad tanto el 6 como el 8 de diciembre. Lo mismo ocurrirá en el Centro Comercial Copo de El Ejido, que abrirá ambos días para atender la demanda en una de las zonas comerciales más concurridas del Poniente.

Además, el Centro Comercial El Corte Inglés de El Ejido ha confirmado que funcionará el sábado y el lunes de 10:00 a 22:00 horas, ampliando así las posibilidades de compra para los clientes.

Supermercados: quién abre y quién no

Mercadona abrirá sus establecimientos en la provincia el sábado 6 pero no el lunes 8, respetando su política de descanso para la plantilla en festivos señalados.

Por el contrario, Carrefour Express y Consum Charter, formatos de conveniencia ubicados en múltiples puntos de Almería, sí abrirán durante todo el puente. Estas tiendas, que operan los 365 días del año con horarios amplios, pueden convertirse en una solución ideal para los rezagados o para quienes necesiten compras de última hora.

Los pequeños comercios, con libertad para decidir

Conviene recordar que los establecimientos con menos de 300 metros cuadrados tienen libertad para abrir cualquier domingo o festivo, incluido este puente de diciembre. Esto significa que numerosas tiendas de barrio, ultramarinos, panaderías y negocios familiares de la ciudad podrán permanecer abiertos si así lo desean.

Este puente, aunque más corto que en otras ocasiones, vuelve a activar la actividad comercial en Almería y su provincia. Con la campaña de ventas de Navidad ya a la vuelta de la esquina, los comercios aprovechan para reforzar su oferta y atender a quienes decidan dedicar estos días a adelantar compras o simplemente disfrutar del ambiente previo a las fiestas.