El comercio de Almería será más digital con 546.000 euros

La Junta de Andalucía concederá 546.157 euros en incentivos para la digitalización de 14 empresas del sector comercial en la provincia de Almería. El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, ha puesto en valor esta medida que pretende «facilitar que las pymes comerciales implanten soluciones para su transformación digital y el impulso de sus negocios, así como la mejora de la seguridad y fiabilidad de sus procesos».

Amós García ha conocido el proyecto de Foodtic, una de las empresas beneficiarias de estos incentivos, que ha recibido 29.000 euros para crear una tienda online y digitalizar y optimizar sus procesos de venta. En su visita a esta empresa, que ha creado una app para empresas del sector hostelero, ha destacado «la necesidad de que el comercio, un sector tan relevante para dinamizar los municipios y generar empleo y riqueza, aproveche las ventajas de la digitalización para ser competitivo» y ha recordado que «una de las líneas estratégicas de apoyo de la Junta al sector comercial, recogida en el VII Plan Integral de Fomento del Comercio Interior 2023-2026, incide precisamente en este aspecto».

El plan, dotado con 92,8 millones de euros —un 47% más que en la edición anterior—, incluye además actuaciones orientadas a fomentar el asociacionismo comercial, mejorar la cualificación profesional y la gestión de los recursos humanos, favorecer el relevo generacional y avanzar hacia una mayor sostenibilidad. «El comercio necesita herramientas, formación y apoyo para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo, y este plan responde a esa necesidad», ha añadido Amós García.

«En Almería el comercio aporta junto a la hostelería, el transporte y el almacenamiento el 21% del PIB almeriense, el 19% del tejido productivo, con 11.800 empresas activas, y el 20% del empleo provincial, con una media de 60.000 trabajadores», ha explicado el delegado territorial de Empleo.

Los incentivos a la mejora de la competitividad y la digitalización del sector comercial y artesano apoyan especialmente el uso de las nuevas tecnologías tanto para la promoción de los negocios como para la apertura hacia los nuevos canales de venta online. Se subvencionan proyectos de instalación de software en cualquiera de sus aplicaciones al sector (contabilidad, facturación, ventas, relaciones con proveedores o gestión de relaciones con clientes y proveedores), el desarrollo de soluciones digitales y de ofimática o el diseño de contenido de aplicaciones para móviles y soportes web.

También se financia la adquisición de terminales de puntos de venta (TPV) y accesorios tecnológicos complementarios. Esas iniciativas pueden reforzarse mediante la contratación de trabajos de consultoría que ayuden a implementar estrategias de comunicación y marketing online, así como servicios enfocados a optimizar los canales digitales de los negocios, incluyendo acciones vinculadas al marketing relacional y a la gestión de las redes sociales.

En la convocatoria que se acaba de resolver se han aprobado en total 546.157 euros para los proyectos de digitalización de 14 pymes comerciales de Almería, El Ejido, Huércal de Almería, Roquetas de Mar y Vélez-Blanco, dedicadas a la venta de productos ecológicos, moda, la venta al por mayor de bebidas, la óptica, el alquiler de embarcaciones y vehículos marítimos a motor, el comercio de comestibles y la venta de productos para tratamiento de aguas, entre otras actividades.

