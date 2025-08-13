Comerciantes de la Plaza Pavía denuncian abandono y alertan del deterioro del entorno Señalan que la falta de mantenimiento municipal está provocando desperfectos en el espacio y una notable disminución de la clientela

R. I. Almería Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:32

Los comerciantes de la Plaza Pavía vuelven a denunciar la grave situación en la que se encuentran sus puestos de venta y las instalaciones del mercado. Aseguran sentirse «totalmente abandonados» por el Ayuntamiento de Almería. Los vendedores señalan que la falta de mantenimiento municipal está provocando un deterioro generalizado y progresivo del espacio y una notable disminución de la clientela.

Según los testimonios de los comerciantes que recogió la concejala del PSOE, Lidia Compadre, «la plaza está fatal, muy mal». Un pescadero relató que una columna de su puesto está cediendo y, a pesar de que los técnicos del Ayuntamiento visitaron la zona hace cuatro meses, nadie ha vuelto a dar una solución o a arreglarlo. «Nos tienen realmente abandonados, aquí no viene nadie», afirmó el comerciante.

Las quejas de los vendedores que abarcan desde puestos de pescado hasta fruterías y hostelería, giran en torno a problemas estructurales y de seguridad, ya que las puertas de los puestos están deterioradas; falta iluminación; las tapas de los contadores de agua y luz están arrancadas de la pared, con el consiguiente peligro para los niños; y los toldos recién instalados por el Ayuntamiento no cumplen su principal función que sería la de dar sombra. «Para decorar están bien, pero sombra no dan», se quejaó una empresaria hostelera.

De otro lado, según constató Lidia Compadre, es «insostenible» la situación de falta de salubridad e higiene en algunos puntos. La plaza no se fumiga con la asiduidad necesaria, las arquetas y los imbornales están atascados, y los contenedores de basura, ubicados en una caseta de ladrillo cerca de los puestos de alimentación, «acumulan muchísima suciedad», provocando un «olor inhumano».

La concejala del PSOE lamentó que «los vendedores se sienten frustrados y decepcionados con la gestión del equipo que dirige María Vázquez». «No muestra ninguna empatía con nosotros ni ningún empeño en solucionar nuestros problemas», aseguraron.

Pronosticaron un futuro nada prometedor: «esta plaza siempre ha sido la mejor de Almería, la que mejor ha funcionado y está perdiendo clientes a un ritmo acelerado». «Esto se está perdiendo, si es que una cosa que está dejada al final se pierde», lamentó el pescadero.

Lidia Compadre criticó que el Ayuntamiento esté permitiendo que un espacio tan emblemático de nuestra ciudad como la Plaza Pavía llegue a esta situación de abandono, por lo que exige una «solución inmediata» a todos estos problemas. Instó al equipo de gobierno a que «escuche y atienda las demandas de estos comerciantes que son luchadores, son de barrio y hacen ciudad». «No podemos seguir permitiendo que la Almería de toda la vida se pierda y la Plaza Pavía es un símbolo de nuestra ciudad», añadió.

El PSOE propone que la Plaza Pavía sea incluida en las rutas turística como forma de acabar con el aislamiento sufrido en los últimos años, así como que se potencie la seguridad con una mayor presencia policial.