Comerciantes y hosteleros denuncian la situación «agónica» que padecen por las obras del Paseo de Almería Critican que 40 días después del fin previsto de la primera fase de la intervención, no se haya completado ni un tercio de la misma

La paciencia de los empresarios del centro de la ciudad está al límite. Tanto la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal), presidida por Pedro Sánchez-Fortún, como la Asociación de Comerciantes del Centro Comercial Abierto-Almería Centro, encabezada por Antonio Martín, han elevado su tono de protesta ante el considerable retraso en las obras de remodelación del Paseo de Almería.

Pedro Sánchez-Fortún ha señalado que «a día de hoy, 40 días después de supuestamente terminar la primera fase, todavía no se ha terminado ni un tercio de la misma». Aunque ha reconocido que el Ayuntamiento ha instado a la empresa a poner un turno más de trabajo nocturno, algo que agradecen, considera que «sigue siendo insuficiente para que las obras vayan al ritmo que tienen que ir y se terminen lo antes posible».

Según Sánchez-Fortún, aunque ya se dispone del material para continuar con los trabajos, persisten retrasos porque «todavía no se han terminado los trabajos previos que tienen que hacerse para poder colocarlos». Asimismo, critica que el retraso no se debe tanto a la falta de material, sino a que «no hay una planificación de obra real ni hay una cronología».

Ashal exige saber si se han modificado los plazos y conocer cuándo prevén acabar la primera fase, ya que la situación está teniendo un impacto directo en los negocios: «Los comercios y los hosteleros estamos pasando por una situación muy complicada, una situación agónica en muchos casos, y se están planteando en algunos casos cerrar o trasladar su establecimiento de la ubicación actual a otras ubicaciones que no tengan esta problemática de la obra».

Además, el presidente de Ashal ha denunciado problemas con la señalización de los desvíos peatonales: «La constructora nos dice que lo van a hacer. Al día siguiente volvemos y los caminos están sin señalizar y que para qué lo iban a señalizar ayer si de todas formas lo tienen que cambiar hoy. Creemos que es una tomadura de pelo por parte de la empresa». Ha pedido que el Ayuntamiento «le ponga las pilas» a la misma y haga cumplir el pliego de condiciones.

Antonio Martín, presidente de Almería Centro, ha corroborado las palabras de Ashal y ha recordado que tras la rueda de prensa anterior sí han visto algunos avances: «Agradecemos que hayan aumentado la plantilla de trabajadores en la obra del paseo» y «las dos aperturas que han hecho para que los peatones puedan cruzar de un sitio a otro». También han conocido la intención de ampliar el horario de trabajo «hasta las tres de la mañana», algo que ven positivo, aunque «todavía es insuficiente y no se va a acabar en el plazo en que realmente habíamos previsto».

Martín ha insistido en la urgencia de concluir las obras, sobre todo de cara a la actividad comercial: «Julio está siendo muy atípico, es un mes de siempre de mucha venta, de mucha oferta, de mucha promoción y no tenemos clientes en los negocios, ni tampoco vemos consumidores en las terrazas de los bares del centro de la ciudad». Y ha reclamado al Ayuntamiento que actúe «con el interés de que esta avenida tiene que estar abierta cuanto antes porque el comercio está ya en las últimas».

Respecto a la comunicación con el Consistorio, ha afirmado que la asociación de Almería Centro «no ha tenido ningún comunicado, ninguna llamada telefónica, nada». Sánchez-Fortún ha añadido que desde Ashal sí han hecho llamadas a la alcaldesa y a la concejala de Urbanismo Eloisa Cabrera, especialmente por la falta de señalización y de pasarelas peatonales. «No puede ser que vayan a salto de mata y a lo que nosotros les vayamos planteando en vez de tener una dirección de obra que les diga lo que tienen que hacer diariamente», ha apuntado.

Más allá del Paseo

Preguntados sobre el número de negocios afectados, Antonio Martín ha explicado que el problema va más allá del Paseo: «Ya no solamente los que estamos afectados en la avenida principal, creo que desde La Rambla para acá, incluso si nos apuramos hasta calle Real, estamos todos afectados porque la gente ya sabe que la barrera que se encuentra en el paseo, entonces lo evitan». Sánchez-Fortún ha añadido que «más de 50 calles están afectadas» y que incluso «hasta los despachos profesionales se ven afectados». No obstante, han reconocido que no pueden ofrecer una cifra exacta del número de negocios perjudicados.

En cuanto a si los comercios han optado por reforzar las ventas online ante la caída de las ventas físicas, Antonio Martín ha explicado que «creo que no ha dado tiempo a eso todavía. Creo que los comerciantes del centro estamos esperando a volver a la normalidad». Ha lamentado, sin embargo, que con esta situación «lo único que conseguimos es que por este impedimento de circulación por el centro de la ciudad, acompañado también de la época estival y del calor, estamos consiguiendo que el público del centro, el consumidor del centro, se vaya a la periferia y luego le cueste trabajo de nuevo volver a consumir en el centro de la ciudad».

Sobre nuevas fechas para finalizar la obra de la primera fase, el presidente del gremio de hosteleros ha recordado que «la necesidad es que tenía que estar terminado ya». Insiste en que las ayudas que pueda ofrecer el Ayuntamiento «están muy bien, pero antes de las ayudas tienen que estar terminadas las obras, porque seguramente muchos no lleguen a tener la posibilidad de obtener esas ayudas en el futuro». También ha admitido que no pueden poner una nueva fecha concreta, pero advierte que, al ritmo actual, «no vemos la terminación próxima antes de septiembre o incluso después de septiembre». Y ha lanzado una advertencia contundente: «Si perdemos la navidad, estamos como muertos».

A la denuncia se ha sumado Juan Salvador López, propietario de la conocida Joyería Regente, quien ha acusado directamente al Consistorio de haber «engañado» a los comerciantes al prometer una obra por fases, con plazos concretos, que no se están cumpliendo. «Nos dijeron que la primera fase acabaría en mayo. Ahora dicen que todo el proyecto termina en enero de 2026, pero aquí lo que está en juego son cientos de puestos de trabajo», ha protestado López.

Las asociaciones empresariales prevén trasladar de nuevo sus reivindicaciones en la comisión de seguimiento prevista con el Ayuntamiento y la empresa constructora en los próximos días, a la espera de obtener un cronograma claro que permita dar certidumbre a los negocios afectados.