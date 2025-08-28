«Está en coma inducido y en estado crítico» La familia del presunto agresor acusado de haber mordido a un guardia civil en Garrucha expone su versión de los hechos y defienden que «no es un criminal»

La familia del presunto agresor acusado de morder a un guardia civil en Garrucha durante una intervención ha mostrado su versión de los hechos en un comunicado en redes sociales: «Se intenta tratar a mi hermano como un criminal y no como un enfermo», indican.

En el escrito resaltan que tras el aviso al Servicio de Emergencias 112 Andalucía precisaron de «médicos para que lo valoraran» dado que se encontraba en un estado de alteración. «Los sanitarios llamaron de refuerzo a la Guardia Civil y cerraron la puerta, se escucharon golpes y cuando volví me encontré a mi hermano ensangrentado toda la cara, con el cuerpo y el pie destrozado», indican.

Tras el forcejeo y según los primeros hechos, uno de los agentes habría tratado de ponerle las esposas y el presunto agresor le habría propinado un bocado en el dedo índice de la mano izquierda y le habría arrancado parte de la falange. Paralelamente, le habría dado otros mordiscos en el brazo entre amenazas de muerte y un rodillazo a otro guardia civil y un técnico sanitario mientras trataba de administrarle un sedante. Tras ser trasladado al Hospital de La Inmaculada, el hombre fue detenido y se encuentra bajo custodia policial ante los posibles delitos de atentado y lesiones mientras se tramitan las diligencias, que serán trasladadas al juez.

«Le dio un bocado porque lo estaban matando», sentencia en su mensaje. «Mi hermano se encuentra en coma inducido y está en estado crítico», denuncian los familiares. «Estamos viviendo una pesadilla, se les llama para un auxilio para ayudar y no para destrozar a una persona», traslada en su escrito, acompañado de varias imágenes donde se visualiza al presunto agresor intubado con la cara inflamada y grapas en el párpado a consecuencia de las brechas.

«¿Así es como se trata a un enfermo? Al parecer sí. Solo pido respeto por él y la familia y que dejen las mentiras. Es mi hermano y lo que está pasando no se lo deseo a nadie en esta vida, simplemente queremos estar tranquilos y que mi hermano se recupere», confiesa.

Los agentes piden más medios

Tras esta agresión ocurrida la madrugada del martes, los guardias civiles han pedido más medios materiales para hacer frente a situaciones violentas. «Salir de servicio se ha convertido en una incertidumbre, no sabemos lo que nos puede pasar», apuntaba a IDEAL Martín Soriano, uno de los guardias civiles que auxilió al agente de Garrucha que recibió el mordisco.

