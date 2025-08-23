Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Color, buena cocina y siete ambigús en el centro

La alcaldesa inaugura la Feria del Mediodía en el Mirador de la Rambla, uno de los emplazamientos que pretende hacer disfrutar de la buena gastronomía en las fiestas patronales

A. M.

Almería

Sábado, 23 de agosto 2025, 19:15

El sabor de la gastronomía local se degusta en la Feria del Mediodía, una tradición para almerienses y turistas que se pasean por el centro de la ciudad, compartiendo la buena cocina y conversación. La Feria del Mediodía de 2025 se reparte en siete ambigús, tres de ellos en el nuevo emplazamiento del Mirador de la Rambla, uno en la Plaza Flores, y los demás en la Plaza Tomatito, Plaza Virgen del Mar y Plaza Pablo Cazard. En ellos se puede saborear desde las autóctonas migas, que se sólo se comen en Almería cuando llueve y en agosto durante la Feria, o el lomo y morcilla recién salidos de la plancha, así como otros sabrosos platos de la gastronomía almeriense.

Vestida con un elegante traje de faralaes diseñado por Curro Ruiz, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez ha inaugurado hoy la Feria del Mediodía en el Mirador de la Rambla, con una decoración especial, y donde ofrecen su gastronomía La Clásica, El Estribo Eventos y La Barra de Burana. Vázquez ha manifestado que se da por inaugurada la Feria del Mediodía «con mucha ilusión, son siete ambigús, a los que se suman las terrazas de los bares y restaurantes del centro de la ciudad, que ofrecerán buena cocina y gastronomía almeriense, como siempre, con profesionalidad. Es una tradición que genera dinamismo, buen ambiente y economía para la hostelería, por lo que animo a los almerienses y turistas a que vengan a la Feria del Mediodía».

Seguidamente, ha realizado un paseo por este Mediodía, que cuenta con La Marimorena en la Plaza Virgen del Mar, Nuevo Torreluz en la Plaza Flores, Ambigú Cena & Soledad en la Plaza Tomatito y Kuver Producciones en la Plaza Pablo Cazard. La Feria del Mediodía estará dinamizada con la Charanga Ashal, concurso de trajes de flamenca y talleres de aprendizaje de bailes tradicionales. Precisamente el Grupo de Folclore Municipal Virgen del Mar ha puesto el broche a la inauguración de la feria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil detiene a un delincuente sexual en Roquetas tras la denuncia por agresión de una mujer
  2. 2 Muere una segunda persona que resultó herida en la reyerta con arma blanca en Berja
  3. 3 Herido grave el conductor de un camión tras una colisión por alcance en la A-7 a la altura de Vícar
  4. 4 Acusan al alcalde de «estar poniendo en riesgo la seguridad de lo roqueteros»
  5. 5 La Guardia Civil detiene en Vera a tres personas en una pelea con arma blanca y descubren más de 4 kilos de estupefacientes
  6. 6 Roquetas acoge Tecnotribu con talleres de robótica y mucha tecnología
  7. 7 La Hermandad de los Patronos de Adra presenta su cartel religioso para las Fiestas
  8. 8 Roquetas se adhiere a un decreto para la promoción de vivienda protegida
  9. 9 Vuelve el tráfico a la avenida de Montserrat
  10. 10 Las Fiestas de Nuestra de las Angustias llega a la Alquería de Adra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Color, buena cocina y siete ambigús en el centro

Color, buena cocina y siete ambigús en el centro