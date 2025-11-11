El Colegio Oficial de Enfermería de Almería celebra las IV Jornadas de Investigación

El Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Almería se encuentra dejando todo a punto para celebrar el próximo 20 de noviembre las IV Jornadas de ... Investigación de Enfermería, bajo el lema 'Investigación sobre Cuidados de Enfermería en Urgencias y Emergencias'.

El evento, que se desarrollará en el Salón de Actos de la sede colegial, tiene como objetivo fomentar la cultura investigadora en el ámbito de las urgencias, promover el intercambio de conocimientos entre profesionales y potenciar la implantación de prácticas basadas en la mejor evidencia disponible.

Las jornadas contarán con la participación de representantes institucionales, investigadores y referentes de la enfermería a nivel nacional e Internacional, como D. José Luis Cobos Serrano, presidente del Consejo Internacional de Enfermería (CIE) y vicepresidente del Consejo General de Enfermería de España, quien ofrecerá la conferencia inaugural sobre la implantación de la especialidad de enfermería en urgencias y emergencias.

El programa incluye mesas redondas y ponencias dedicadas a la investigación en urgencias en el Servicio Andaluz de Salud, la Universidad de Almería y las instituciones sanitarias militares, así como el IV Premio Científico 'Tesis Doctoral', que reconocerá la mejor tesis defendida en el curso académico 2024-2025.

Estas jornadas, que alcanzan su cuarta edición, consolidan el compromiso del Colegio con la promoción de la investigación enfermera y el desarrollo de una atención más segura, eficiente y humanizada.