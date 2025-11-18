Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Llegada a la Diputación de uno de los vehículos del dispositivo de la UCO. EFE / C. B.

Cohecho, malversación y blanqueo: los delitos detrás de los arrestos de la Diputación de Almería

Los siete detenidos, entre los que se encuentran el presidente y el vicepresidente de la institución provincial y el alcalde de Fines, tienen previsto pasar este jueves a disposición judicial

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:24

Comenta

La DiputaciónProvincial de Almería volvió ayer a ser objeto de registro por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como parte ... de una investigación que deja, de inicio, siete personas detenidas. Hace cuatro años, estos agentes 'entraron' en la sede de la institución provincial en busca de indicios sobre 'mordidas' en la compra de mascarillas en 2020, al inicio de la pandemia de la covid-19. En esta ocasión, los cargos públicos arrestados fueron su presidente, Javier Aureliano García, y su vicepresidente, Fernando Giménez. En este mismo operativo también fue detenido ayer el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  2. 2 La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  3. 3 Moreno afirma que no tiene «ninguna información» tras las detenciones: «Desconozco cuál es la causa»
  4. 4 El PP propone la suspensión de la militancia del presidente de la Diputación del Almería
  5. 5

    Condenan a dos años y ocho meses de cárcel a un subinspector de la Policía Local por malos tratos a su expareja
  6. 6 IU y Podemos señalan a Moreno tras la detención del presidente de Diputación de Almería
  7. 7 Montero urge a Moreno «explicaciones y medidas contundentes» tras las detenciones en torno a la Diputación
  8. 8 Santiago Abascal: «Vamos a presentarnos como acusación popular»
  9. 9 Martín (PSOE): «Los implicados deben salir de las instituciones de manera inmediata»
  10. 10 Roquetas avanza en el plan de renovación de pasarelas y papeleras en varias playas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cohecho, malversación y blanqueo: los delitos detrás de los arrestos de la Diputación de Almería

Cohecho, malversación y blanqueo: los delitos detrás de los arrestos de la Diputación de Almería