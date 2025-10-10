Un cóctel con los sabores 'ideales' pone el fin de fiesta a una noche para el recuerdo El chef ofreció en la clausura de los Premios IDEAL en Roquetas una degustación de autor que fusionó producto local y sabor mediterráneo

Inés Clavero Roquetas de Mar Viernes, 10 de octubre 2025, 23:27 Comenta Compartir

El hall del Teatro Auditorio de Roquetas de Mar se convirtió anoche en un animado punto de encuentro entre autoridades, representantes institucionales, empresarios, periodistas y amigos de IDEAL, reunidos para celebrar la clausura de los Premios IDEAL Almería. Tras la entrega de galardones, que reconocieron el talento, el compromiso y la trayectoria de distintos referentes de la provincia, el ambiente se relajó en torno a un cóctel exquisito diseñado por el chef Tony García, responsable del restaurante Espacio Gastronómico.

El reconocido cocinero almeriense volvió a sorprender con una propuesta elegante y fresca, donde los productos de cercanía y los guiños mediterráneos fueron los protagonistas.

Ensalada de hortalizas locales, salmorejo de pimientos, croquetas de jamón, ensaladilla con melva y hamburguesitas, entre otras delicias, alternaron con otras degustaciones de autor.

No faltaron a la cita los vinos almerienses ni la atención cuidada de un servicio impecable, que convirtió el hall del Auditorio en un espacio de conversación distendida y de celebración compartida.

Entre los asistentes se encontraban representantes de las principales instituciones nacionales, autonómicas y provinciales, alcaldes de distintos municipios, miembros del equipo de IDEAL y galardonados de esta edición, que brindaron por la continuidad de unos premios que ya se han consolidado como referente de reconocimiento social en la provincia.

Con su toque personal, Tony García volvió a demostrar que la gastronomía puede ser también un lenguaje de celebración, capaz de reunir en torno a la mesa el talento, la cultura y el orgullo de ser almerienses.