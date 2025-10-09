El club de los IDEALES Almería alcanza ya los 170 miembros tras su trigésimo cuarta edición Este sábado, IDEAL ofrecerá en su edición de papel un suplemento especial con amplia información literaria y gráfica sobre la gala de entrega de los IDEALES

Foto de familia de los premiados, con representantes de IDEAL, autoridades y patrocinadores, en el escenario del Teatro Auditorio de Roquetas de Mar.

A. M. Almería Jueves, 9 de octubre 2025, 21:45 | Actualizado 22:05h. Comenta Compartir

El Teatro Auditorio de Roquetas de Mar volvió a ser la noche, y por tercer año consecutivo, el mejor escenario para acoger la Gala de los Premios IDEALES que este periódico viene celebrando desde 1991 -34 años ya- como acto de reconocimiento a la labor que personas, entidades e instituciones realizan en favor de la provincia y su desarrollo. Los galardones, los más veteranos de cuantos se otorgan en Almería, han elevado el número de sus poseedores a 170, tantos como personas y entidades han ingresado ya en el selecto Club IDEALES Almería tras más de tres décadas de haber sido señalados como ejemplo de almeriensismo por un jurado que, desde sus inicios, ha estado compuesto exclusivamente por los componentes de la redacción de IDEAL Almería.

Como es habitual, el municipio de Roquetas de Mar, cuyo Ayuntamiento, junto a la entidad financiera Caixabank, patrocinó el evento, que también contó con la colaboración de AENA, Alsa yNovatecnic, se encargó de dar calor a un acto que contó con una amplísima participación de representantes políticos, sociales y económicos cuya presencia vino a certificar, una vez más, la importancia que para el desarrollo de la provincia ha tenido y tiene un medio de comunicación como IDEAL, sus profesionales, encargados de transmitir a través de él los acontecimientos que ocurren y la empresa editora que hace posible que, día tras día, tanto el periódico en papel como en tecnología digital, a través de la web, pueda llevar a los lectores lo que está pasando en todo el mundo y muy particularmente lo que sucede en su cercanía.

Gala

La gala, conducida por el periodista David Baños, contó con la participación del Grupo de Voces Blancas Pedro Mena, de Adra cuyos componentes deleitaron a los asistentes. El Coro Pedro de Mena es una agrupación coral infantil conocida por su repertorio de música sacra y sus voces blancas. Bajo la dirección de José Antonio Pérez, realiza conciertos y acompañamientos en distintos eventos, como el que protagonizaron en Dalías para el Santísimo Cristo de la Luz. Está compuesto por niños y niñas, destacando por la belleza de su repertorio y la inocencia de sus voces. El Coro Infantil Pedro Mena está asociado con la Orquesta Ciudad de Almería y participa en iniciativas artísticas promovidas por la Diputación de Almería.

El delegado de IDEAL en Almería, Miguel Cárceles, se encargó de dar la bienvenida a los premiados, sus familiares, representantes institucionales y sociales y asistentes en general. Agradeció la extraordinaria acogida dispensada por el municipio roquetero a la ceremonia de entrega de los premios y, asimismo, destacó la presencia de los invitados. Animó a los premiados «que hacen de Almería un lugar mejor para vivir» a continuar con la misma ilusión para posibilitar que la provincia de Almería pueda seguir creciendo.

Premiados

La ceremonia de entrega de los premios IDEAL, en esta trigésimo cuarta edición, resultó especialmente emocionante. Los cinco premiados, elegidos por un jurado compuesto por el equipo humano del periódico, que a diario está en contacto con la realidad almeriense, subieron al escenario del Teatro Auditorio para recibir, de manos de los componentes del equipo de IDEAL en Almería la estatuilla diseñada por Mariscal.

Los primeros en hacerlo fueron el periodista José MaríaGranados y el ex concejal Antonio Sáez, quienes reivindicaron el regreso del espíritu del 'Juntos podemos' como elemento indispensable para seguir avanzando. «Cuando trabajamos juntos, Almería es capaz de todo». El Premio IDEAL del Deporte lo entregó el periodista JuanJosé Aguilera.

A continuación la redactora de IDEAL Alicia Amate hizo entrega del Premio IDEAL de Sociedad al doctor Joaquín Fernández, destacado médico oftalmólogo empeñado además a título personal en desarrollar campañas humanitarias por medio mundo.

El Premio IDEAL de Cultura lo recibió, de manos de Nerea Escámez, Redactora de IDEAL, la diseñadora de Moda María Barragán, uno de los talentos con los que cuenta Almería en un sector tan difícil en el que destaca.

La periodista María delCarmen Callejón fue la encargada de entregar el Premio IDEAL de Economía a José Martínez Portero, presidente de Unica Group, una cooperativa de segundo grado que agrupa a 16 cooperativas hortofrutícolas, con 22 almacenes repartidos en Almería y media docena más de provincias españolas. No en vano, Unica se ha convertido en el primer exportador de hortalizas de España con mercados en Alemania, Reino Unido, Francia, Austria o Polonia son los principales destinos de las frutas y hortalizas de Unica Group.

El PremioIDEAL a laTrayectoria lo recogió, de manos del director de IDEAL, Quico Chirino, Rosa Moreno Hernández, vicepresidenta de Aspapros, entidad sin ánimo de lucro cuya misión es la de contribuir desde un compromiso ético a que cada persona con discapacidad intelectual pueda desarrollar su proyecto de calidad de vida.

Amat

El cierre del acto correspondió al alcalde roquetero, Gabriel Amat, quien, un año más, volvió a mostrar la gran acogida e inmenso cariño que el municipio más turístico de la provincia demuestra cada vez que, como anfitrión, representa al conjunto provincial.

Amat destacó el compromiso que Roquetas de Mar mantiene como centro de atracción y dinamizador de la provincia y felicitó en su nombre y en el de su municipio a los premiados en esta edición de 2025 y a IDEAL, mostrando de nuevo la satisfacción de su municipio por acoger la gala.

Tras una nueva actuación del grupo de voces blancas Pedro de Mena y la foto de familia que protagonizaron los premiados junto a organizadores, patrocinadores, colaboradores y autoridades, el equipo del chef Tony García sirvió un cóctel en el hall del Teatro Auditorio de Roquetas de Mar.