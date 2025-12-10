Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Esta medida busca favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral.

Claves para disfrutar de dos semanas más de permiso de paternidad

Los progenitores cuyos hijos hayan nacido a partir del 2 de agosto de 2024 podrán ampliar su permiso retribuido hasta un total de 19 semanas, el equivalente a casi cinco meses

E. Gabriel Llanderas

Almería

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 20:56

Comenta

La sociedad camina de manera progresiva hacia una mayor facilidad para lograr la conciliación de la vida familiar y laboral en los hogares con hijos. ... Aunque algunos puedan considerar que las mejoras se van sucediendo a un ritmo lento, lo cierto es que, poco a poco, se amplían los derechos. Tal es así, que recientemente las reglas del permiso por nacimiento han cambiado y miles de familias almerienses pueden beneficiarse.

