Claves para disfrutar de dos semanas más de permiso de paternidad

La sociedad camina de manera progresiva hacia una mayor facilidad para lograr la conciliación de la vida familiar y laboral en los hogares con hijos. ... Aunque algunos puedan considerar que las mejoras se van sucediendo a un ritmo lento, lo cierto es que, poco a poco, se amplían los derechos. Tal es así, que recientemente las reglas del permiso por nacimiento han cambiado y miles de familias almerienses pueden beneficiarse.

Quienes hayan sido padres o madres a partir del 2 de agosto de 2024, tienen la opción de sumar dos semanas adicionales a su permiso de paternidad o maternidad. Esta ampliación, aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 9 de septiembre, eleva el permiso retribuido de los progenitores hasta 17 semanas más dos para cuidados, lo que supone 19 semanas en total, es decir, algo más de 4 meses y medio.

En el caso de las familias monoparentales o monomarentales, el permiso puede alcanzar las 32 semanas, una duración equivalente a casi ocho meses. Solo en Andalucía, esta medida puede beneficiar a 80.000 progenitores, según los cálculos del Gobierno.

Cómo solicitar las semanas adicionales

El plazo para solicitar esta ampliación no se abre de inmediato. Aun habrá que esperar unos días. Deberá hacerse a partir del 1 de enero de 2026. La prestación asociada cubre el 100% de la base de cotización por contingencias comunes del mes anterior al inicio del descanso, de modo que el trabajador recibe su sueldo habitual durante este periodo.

La tramitación se realiza de manera telemática a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), concretamente desde el portal prestaciones.seg-social.es, mediante el servicio de solicitud de períodos sucesivos. Los progenitores podrán presentar la petición con hasta 15 días de antelación, pero también estarán obligados a avisar previamente a su empresa, que deberá emitir un certificado con las fechas de inicio y fin del permiso. Además, quienes lo necesiten podrán gestionar el trámite a través de un representante autorizado.

Para llegar al mayor número de beneficiarios, el INSS está enviando correos electrónicos y mensajes SMS a quienes tienen permisos activos, con instrucciones detalladas sobre cómo presentar la solicitud. Estos mensajes incluyen un enlace a una página del organismo con toda la información necesaria para realizar el trámite.

Paso hacia la conciliación

La ampliación del permiso de paternidad y maternidad supone un paso significativo hacia la conciliación. Con más tiempo para el cuidado y la crianza, las primeras semanas de vida de un hijo podrán vivirse con mayor tranquilidad y con la seguridad de contar con un respaldo económico pleno, para así poder dedicarle al bebé todo el tiempo que necesite, sin que haya que dejarlo en manos de otras personas.

En Almería, se calcula que más de 9000 familias se beneficiarán de la ampliación de estos permisos, en la línea de las que lo disfrutaron el año pasado.