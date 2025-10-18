Claves del Bono Alquiler Joven 2025: Almería se prepara para la nueva convocatoria Andalucía, con el 17,1% de los fondos, será la región más beneficiada y ultima los detalles para poner en marcha las ayudas.

La subida de los precios del alquiler dificulta la emancipación de los jóvenes.

E. Gabriel Llanderas Almería Sábado, 18 de octubre 2025, 23:44

La provincia de Almería se prepara ya para canalizar los fondos de la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven 2025, que aún no ha sido publicada, pero que se espera lo sea en breve, dado que el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno recientemente, con un programa estatal dotado con 200 millones de euros.

Esta iniciativa está destinada a ayudar a jóvenes a emanciparse mediante subvenciones directas al alquiler. En esta nueva edición, Andalucía es la gran beneficiada, al recibir 34,2 millones de euros, lo que representa el 17,1% del total nacional.

El reparto fue acordado el 2 de octubre en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana y ratificado el 15 de octubre por el Ejecutivo central. En el extremo opuesto, Ceuta y Melilla contarán con una asignación mínima de 200.000 euros cada una.

En provincias como Almería, donde el precio del alquiler se ha disparado en los últimos años, esta medida puede suponer un respiro para centenares de jóvenes que tratan de independizarse en un contexto de elevada demanda y escasa oferta de vivienda asequible.

Pendientes de la luz verde a las ayudas

Aunque el reparto estatal ya está aprobado, las convocatorias autonómicas aún deben publicarse. En el caso de Andalucía, la Junta recibirá las transferencias una vez completados los trámites administrativos y, a partir de ahí, se abrirá el plazo para solicitar las ayudas.

Será la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda la encargada de gestionar las solicitudes, definir los requisitos concretos y habilitar los formularios. Se espera que el proceso pueda iniciarse a finales de año o comienzos de 2026, dependiendo de la fecha de recepción de los fondos.

Los solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa del alquiler, la edad, los ingresos y otros datos que la convocatoria precise.

Hasta seis mil euros

El Bono Alquiler Joven 2025 establece una ayuda fija de 250 euros al mes por persona durante un máximo de 24 meses, es decir, hasta 6.000 euros en total.

Pueden beneficiarse personas de entre 18 y 35 años que alquilen una vivienda o habitación en España y cumplan los requisitos que establezca cada comunidad autónoma en su convocatoria. La finalidad, según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, es «garantizar el derecho a disfrutar de una vivienda digna en régimen de alquiler o cesión de uso».

La ayuda es compatible con otras prestaciones, como las no contributivas de la Seguridad Social o el Ingreso Mínimo Vital, siempre que la suma no supere el 100% del coste del alquiler. Además, puede combinarse con el Programa de ayuda a las personas jóvenes y al reto demográfico del Plan Estatal 2022-2025, aunque con un tope conjunto del 75%.

«Imposible emanciparse»

En provincias como Almería, donde el alquiler medio supera ya los 750 euros mensuales en muchas zonas urbanas, el Bono Alquiler Joven podría suponer una gran diferencia entre seguir compartiendo vivienda familiar o dar el paso hacia la independencia.

Más concretamente, el precio medio provincial en julio de 2025 fue de 8,80 €/metro cuadrado, y en la capital, 9,20 €/metro cuadrado. Si tomamos como referencia un piso de tamaño medio de 90 metros cuadrados, en la provincia la media sería exactamente de 792 €/mes, mientras que en la capital sería de 828 €/mes. En la práctica, alquilar un piso completo en Almería cuesta entre 790 y 830 euros al mes, dependiendo de la zona, algo que no muchas personas pueden permitirse.

Por tanto, el objetivo del bono es fomentar la emancipación y aliviar la presión del mercado de alquiler para los jóvenes que, pese a tener empleo, encuentran dificultades para acceder a una vivienda con precios asumibles para su presupuesto doméstico.