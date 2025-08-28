Claveles como protesta por el estado de los servicios ferroviarios en Almería La Mesa del Tren de Almería ha entregado flores a la llegada de los pasajeros de Madrid como medida simbólica ante los constantes retrasos y averías

David Roth Almería Jueves, 28 de agosto 2025, 19:16 | Actualizado 19:31h.

La estación de Huércal de Almería-Viator ha sido este jueves escenario de una imagen inédita. La Mesa del Ferrocarril de Almería, plataforma que agrupa a más de 240 asociaciones y colectivos de la provincia, ha recibido a los pasajeros procedentes de Madrid otorgándoles más de 200 claveles como gesto simbólico de apoyo y, al mismo tiempo, de reproche a la gestión de Renfe.

El acto estuvo acompañado de un mensaje claro. «Almería sufre el peor servicio ferroviario de España», según denunció el coordinador de la plataforma, José Carlos Tejada, quien explicó que los viajeros tardaron unas 'escasas' 7 horas y 23 minutos en completar el trayecto desde la capital.

«Unos sufridos pasajeros que por desgracia un día sí y otro también tienen que soportar incidencias de todo tipo, problemas con el aire acondicionado, retraso del tiempo de viaje, averías de locomotoras que al final en la práctica suponen que esos pasajeros suban en un autobús y lleguen a destino en autobús y una deficiente calidad de servicio ferroviario», lamentó Tejada.

El portavoz recordó que desde abril la Mesa mantiene contactos con la operadora, sin resultados. «Pese a las insistentes llamadas telefónicas, correos y gestiones, no ha habido ninguna acción que mejore el peor servicio ferroviario de España», recalcó.

En su intervención, Tejada insistió en que Almería necesita soluciones urgentes mientras culminan las obras del AVE. «En Almería, mientras llega a la alta velocidad, necesitamos trenes de calidad, trenes que no se rompan, trenes que lleguen en un tiempo razonable a Madrid. Tenemos que recuperar los trenes con Sevilla también y hay que dotar a la provincia de Almería de una estructura de servicios ferroviarios acorde al desarrollo económico que tiene esta provincia», señaló.

Asimismo, advirtió acerca de la situación actual: «Lo que estamos poniendo es piedras a las ruedas y generando un malestar social que tiene solución, y la solución pasa porque Renfe se ponga las pilas».

El colectivo detalló que la provincia no puede esperar a la llegada de la alta velocidad para disponer de un servicio digno y que los usuarios merecen una atención a la altura del potencial turístico y económico de Almería. La entrega de claveles, sostienen, ha sido un gesto simbólico que refleja tanto el agradecimiento a los pasajeros por su paciencia como el hartazgo de una sociedad civil que reclama mejoras inmediatas.