Claudia Cardinale vuelve a Almería

La actriz italo-tunecina recibe mañana el premio honorífico Tabernas de Cine por el rodaje de 'Hasta que llegó su hora', del que este año se conmemora el 50 aniversario

La actriz italo-tunecina Claudia Cardinale ya está en Almería. Llegaba a bordo de un vuelo regular de Air Nostrum a las 17.30 horas al Aeropuerto de El Alquián para recibir, mañana a las 19 horas en la plaza del pueblo, el Premio Tabernas de Cine en honor a su dilatadísima carrera en el celuloide y, muy especialmente, al rodaje de 'Hasta que llegó su hora', el spaghetti western que la consolidó como una estrella internacional y del que se cumplen este año medio siglo.

Cardinale visitará Tabernas por segunda vez en apenas tres años después de que participara en el rodaje de la película búlgara 'Twice upon a time in the west', de Boris Despodov, una reencuentro con uno de los escenarios naturales más reconocibles de todo el mundo que le permitió volver al plató de su juventud.

Toda una vida ante las cámaras han permitido a Claudia Cardinale convertirse en una musa de los 35 milímetros, de las pocas que han podido rodar con los míticos directores italianos Luchino Visconti ('Rocco y sus hermanos', 1960; y 'El gatoparto', 1962) y con Federico Fellini ('Ocho y medio', 1962). Fue precisamente el extremado éxito cosechado en Italia el que le permitió dar el salto a Hollywood con su mítico papel en 'La pantera rosa' (Blake Edwards, 1964). Cardinale, de 80 años (La Goleta, Túnez, 1938), ha participado últimamente en rodajes como 'El artista y la modelo' (Fernando Trueba, 2012) y Última parada (Giambattista Assanti, 2014), papel por el que volvió a ser nominada al Premio David di Donatello

'La Cardinale' llegaba en el mismo vuelo en el viajaba otra de las premiadas del Almeria Western Film Festival, el único festival de cine del género spaghetti western que se celebra en toda Europa: Kiti Mánver. La antequerana recibirá el premio Asfaan (Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía) esta misma tarde. «Es una de las pocas actrices andaluzas consagradas que aún no lo tenían», argumentan desde dicho colectivo, que recuerda su incursión en el género western en 'La banda de Jáider'. Musa de Pedro Almodóvar, Premio Goya a la actriz de reparto por 'Todo por la pasta' (Enrique Urbizu, 1991), recibirá el premio esta misma tarde, a las 21 horas, en el Teatro Municipal de Tabernas.