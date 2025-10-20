El Camino, más que vínculos y superación

Este año he tenido la oportunidad de hacer el Camino de Santiago gracias a Aelem, la Asociación Española de Lucha contra la Esclerosis Múltiple, una ... de las organizaciones más numerosas en España que une a personas afectadas por esta enfermedad. Aelem promueve la investigación, la conexión, el apoyo mutuo y el conocimiento entre sus miembros, creando vínculos que van mucho más allá de lo que uno podría imaginar.

Formamos un grupo de 36 personas que iniciamos el camino en Vigo el 11 de octubre y finalizamos en Santiago el 16 de octubre. Este grupo estuvo compuesto por 8 personas con movilidad reducida y 28 voluntarios, muchos de ellos también afectados por esta enfermedad neurodegenerativa, conocida como «la enfermedad de las mil caras» por la diversidad de síntomas y cuadros médicos que presenta en cada paciente.

Aelem ha demostrado una vez más que no hay límites cuando se camina juntos. En esta hazaña inolvidable, cada participante enfrentó el desafío con sus propias circunstancias particulares, reflejando la naturaleza cambiante de la esclerosis múltiple. Pero todos compartíamos un mismo objetivo, demostrar que los sueños son alcanzables cuando se cuenta con el apoyo adecuado y la voluntad de no rendirse.

Aunque yo no padezco esclerosis múltiple, sentí la necesidad profunda de aportar mi granito de arena, de ser una voz más que ayude a visibilizar esta realidad y a difundir la valiosa labor de Aelem. Quiero llegar a muchas personas para que conozcan esta causa, para inspirar a futuros socios y voluntarios a unirse y apoyar con su compromiso. Pero, sobre todo, deseo que quienes viven con esta enfermedad sepan que no están solos, que cuentan con una red de apoyo sólida, humana y llena de esperanza.

Ser parte de este camino me ha enseñado que la verdadera fuerza está en la unión y en la solidaridad, y quiero ayudar a que esta luz llegue a cada vez más personas.

Hace diez años, Aelem organizó su primer Camino de Santiago, consciente de que el ejercicio físico es fundamental para quienes viven con esclerosis múltiple. Este año, gracias a la colaboración con la asociación Discamino de Vigo, se ha podido hacer el camino en silla de ruedas por primera vez, lo que ha añadido una emoción y un significado aún más profundo a esta experiencia.

Nunca imaginé que haría este camino ni que conocería a personas con tanta fuerza, dignidad y humanidad. Tampoco pensé que viviría una experiencia tan intensa y transformadora. Ahora me siento una privilegiada por haber compartido estos días con estas personas, por haberlas encontrado en el camino y por todo lo que he aprendido sob're superación y resiliencia.

El Camino de Santiago… ¿te elige a ti, o eres tú quien lo elige? Sea como sea, he encontrado mi propio camino: uno que elijo conscientemente, que me llena de energía, amor y emociones indescriptibles, puras y libres. Sin duda, estoy exactamente donde quiero estar, apoyando a esta gran asociación que se llama Aelem. ¡Vamos a andar porque queda mucho por hacer!